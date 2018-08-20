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Москва, 20.08.2018

Эксперты составили рейтинг самых быстрорастущих мегаполисов мира

«Expert Online» 2018

Эксперты американского научно-исследовательского института Brookings Institute составили рейтинг самых быстрорастущих мегаполисов в мире.

В своём исследовании они опирались на такие параметры, как ВВП на душу населения, паритет покупательной способности, уровень занятости, численность населения 300 крупнейших мегаполисов мира. 

Единственный российский город, который вошел в данный список - это Москва. При этом российская столица оказалась лишь на 287-м месте в рейтинге. Отмечается, что рост занятости в Москве составил всего 0,6% с 2014 по 2016 гг., а уровень роста ВВП оказался отрицательным: (-2,9%), передаёт сетевое издание «Вести. Экономика». 

Лидером рейтинга стал Дублин – город-графство в Ирландии, столица страны. В последние годы экономика Дублина бурно развивается во многом благодаря банковскому делу, а также открытию производственных объединений, выпускающих фармацевтическую продукцию. 

Кроме того, свои офисы в Дублине открыли крупные американские компании, специализирующиеся на информационных и интернет-технологиях. К этим компаниям в первую очередь относятся Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Yahoo!, Facebook, LinkedIn, Airbnb, Intel и Hewlett Packard.

Рост занятости в Дублине составил 2,5%, а рост ВВП на душу населения – 21,2%.

На втором месте американский город Сан-Хосе – самоназванная столица Кремниевой долины. По численности населения этот третий город в штате после Лос-Анджелеса и Сан-Диего и десятый в США. 

Здесь расположены штаб-квартиры многих компаний, работающих в области информационных технологий, в том числе Cisco Systems, Adobe Systems, BEA Systems, eBay, KLA Tencor.

Рост занятости здесь составил 3,4%, а рот ВВП на душу населения – 7,5%.

Замыкает тройку лидеров Чэнду – город субпровинциального значения в Юго-Западном Китае. Это крупнейший центр экономики, торговли, финансов, науки и техники, а также важный центр транспорта и связи. 

Кроме того, здесь бурно развивается производство. Основные отрасли промышленности в Чэнду включают производство продуктов техники, оборудования, питания, медикаментов и ИТ.

Крупнейшие предприятия в этих отраслях включают Chengdu Sugar and Wine Co. Ltd., Chengdu Food Group, Sichuan Medicine Co. Ltd., Chengdu Automobile Co. Ltd. и другие.

В Чэнду развернут и расширяется высокотехнологичный индустриальный парк, где находится одно из крупнейших в стране авиационно-космических производств. 

Рост занятости в этом городе составил 5,9%, а рост ВВП на душу населения – 7,2%.

В Топ-10 самых быстрорастущих мегаполисов мира также вошли: Сан-Франциско (США), Пекин (Китай), Дели (Индия), Манила (Филиппины), Фучжоу, Тяньзцинь, и Сямынь (все Китай).

Ранее сообщалось, что российские аналитики составили рейтинг городов РФ с самым низким уровнем шума. Первую строчку этого рейтинга занял Невинномысск, далее с небольшим отставанием следует Обнинск. Оба города получили по 7,6 баллов. Топ-3 самых тихих городов замыкает Грозный.

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