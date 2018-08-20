Нефть замедлила падение

Участники нефтяного рынка получили небольшие поводы для оптимизма, нефть закончила неделю слабым ростом. Так к вечеру 17 августа на торгах Интерконтинентальной товарной биржи баррель смеси Brent к вечеру вырос в цене на 0,56%, до $71,81. То есть дойдя до психологической отметки в $70 за баррель, Brent оттолкнулась и пошла вверх. Как рассказала ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, падение цены «черного золота» ниже $68 за баррель отложено.

Как долго продлится стабильность, по заявлению специалиста, будет зависеть от новостей из России и Венесуэлы.

«К данному моменту, Россия озабочена новым пакетом санкций, который вступит в силу 22 августа, Венесуэла проведет денежную реформу уже, возможно, 20 августа. Ее специфика будет заключаться в привязке национальной валюты боливара к криптовалюте «петро», обеспеченной нефтяными контрактами», - сообщила Мильчакова.

Аналитик считает, что вряд ли реформа и санкции в России внесут коррективы в цены на нефть в краткосрочном периоде. Однако это возможно в более дальней перспективе. Также восстановление добычи нефти в Венесуэле на фоне успешной экономической реформы может снизить цену на нефть.

Как ожидается сегодня «черное золото» будет торговаться по $71−72,