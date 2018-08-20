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Культура
Москва, 20.08.2018

«Ночь одноактных балетов», театр «Балет Москва»

«Expert Online» 2018
  • «Ночь одноактных балетов», театр «Балет Москва»
предоставлено пресс-службой

24 августа в «Зеленом театре ВДНХ. Сцене на воде» состоится «Ночь одноактных балетов» — совместный проект ВДНХ и театра «Балет Москва», впервые прошедший в 2016 году и ставший уже традиционным мероприятием в афише Зеленого театра.

В этом году, в рамках третьей «Ночи», зрителям будут представлены две постановки классической труппы театра: «Три поэмы» хореографа Кирилла Радева и премьерный спектакль «Транскрипция цвета» Хуанхо Аркеса. Вечер пройдет в формате двух отделений.

Балет «Три поэмы» посвящен движению как основополагающему выразительному средству. Кирилл Радев выбрал для балета музыкальный триптих композитора Юрия Абдокова — ученика и хранителя творческого наследия Бориса Чайковского. Отбросив сюжет, сложные декорации и пышные костюмы, хореограф следует за музыкой и использует тело танцовщика в качестве главного инструмента, камертона и проводника образов, заложенных в произведении композитора.

052_2650_1080px.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой
080_2722_1080px.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой


«Транскрипция цвета» — новый спектакль театра «Балет Москва» и международной творческой команды. На создание балета хореографа Хуанхо Аркеса и драматурга Фабьен Вегт вдохновила картина «Конструкция А II» известного венгерского художника-авангардиста, скульптора и фотографа, педагога баухауса Ласло Мохой-Надя и музыка композитора-минималиста Джона Адамса. В балете «Транскрипция цвета» нет конкретного сюжета. Сценография, свет, колористическое решение абстрактно-графичных костюмов танцовщиков — все созвучно геометрическим построениям и основным цветам произведения художника. Этот спектакль дает возможность стать свидетелем вдохновенного разговора музыки, хореографии и живописи в их почти сюрреалистическом сочетании.

088_2787_1080px.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой


МЕСТО: «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». 
ВРЕМЯ: 24 августа в 21:00. 
СТОИМОСТЬ: 700–2500 рублей. 
КАТЕГОРИЯ: 6+.

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