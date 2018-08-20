Роуминг, прощай наконец!

Российские сотовые операторы после длительного сопротивления предписаниям ФАС начали отмену внутрисетевого роуминга. Аналитики не ждут в результате роста тарифов, хотя пакеты услуг имеют шансы «похудеть». Теоретически операторам может грозить очень крупный штраф за игнорирование прежнего предписания ФАС, согласно которому роуминг должен был быть отменени еще в прошлом году. А кроме того, они «нагрели» на немалые деньги многих россиян, внезапно введя с весны плату за входящие звонки вне домашнего региона.

Глядишь, и еще 60 млрд отберут

Российские мобильные операторы начали отменять внутрисетевой роуминг. По данным «Ведомостей», с 20 августа от платы за входящие междугородные звонки в поездках отказывается «Вымпелком», с 1 сентября – «Мегафон». Для 90% абонентов МТС роуминг будет отменен с 31 августа, а еще для 10% - с 30 сентября. Таким образом, Федеральная антимонопольная служба заставила компании связи исполнять предписание об устранении необоснованной разницы в ценах в роуминге, выданное в июле 2017 года.

Весной 2018 г. операторы приравняли стоимость услуг в регионе пребывания к домашним, но ввели плату (5–5,5 руб. за минуту) за входящие междугородные звонки. В марте были возбуждены дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома», завершенные в начале августа. ФАС решила, что операторы нарушили закон о защите конкуренции, поскольку устанавливали различные тарифы на одну и ту же услугу, не имея на это обоснования. Но за это ФАС может назначить компаниям штраф лишь до 1 млн руб. С этим вопросом ведомство обещало определиться до конца сентября.

«Убеждать» операторов ФАС пришлось достаточно долго, признает партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. Первое предписание исключить плату за внутресетевой роуминг антимономольное ведомство направило им чуть более года назад, летом 2017 года. Однако это вызвало бурю недовольства со стороны «большой тройки», который по факту вылился в демарш против решения ФАС. Последней пришлось дважды переносить сроки исполнения собственного предписания, сначала на начало 2018 года, а затем и на его середину.

Как отмечает эксперт, несвоевременное исполнение требований органов исполнительной власти уже само по себе является административным нарушением, за которое предусмотрен штраф в соответствии со статьей 19.5 КоАП, но его размер не превышает 0,5 млн рублей, что в масштабах выручки четырех крупнейших операторов связи, которым внутресетевой роуминг только в прошлом году принес 30 млрд рублей, является крайне незначительной суммой.

Однако помимо предписаний и штрафов за их неисполнение, напоминает Ирина Мостовая, у ФАС есть и другие рычаги давления на участников рынка. Так вот, им вменялось нарушение части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции», то есть установление экономически необоснованных тарифов. А такое нарушение, в соответствии с КоАП, может привести к назначению штрафа в двукратном размере выручки, полученной от реализации услуги за весь период, когда такое нарушение допускалось.

К большому счастью операторов, законодательство устанавливает что этот срок ограничен 1 годом, но, опять же, с учетом того, что за год выручка от предоставления услуги внутрисетевого роуминга большой четверки достигает 30 млрд, 60 млрд рублей — это очень значительная сумма, тем более для публичных компаний, которым придется в дальнейшем объясняться с акционерами. Так что, учетом предельно серьезного тона, с которым по прошествии года с момента выпуска первого предписания говорит с операторами ФАС, сейчас они невольно вынуждены идти на уступки, очевидно, рассчитывая либо на смягчение ответственности за допущенные нарушения, либо и вовсе на отсутствие штрафов (что возможно при наличии доброй воли ФАС).

Каким образом операторы будут компенсировать выпадающие расходы, сказать достаточно сложно, указывает Ирина Мостовая. Не исключено, считает она, что сделано это будет за счет предоставления услуг в международном роуминге, а так же за счет пересмотра тарифов на связь и мобильный интернет внутри страны. Что касается абонентов, то для них, после окончательного отказа всех крупнейших операторов от оплаты внутрисетевого роуминга, стоимость связи должна выровняться с уровнем домашнего региона.

Капля в море, хотя и большая

Борьба между ФАС и телекомами идет не первый год, признает Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс», однако успеха регулятору удалось добиться только после того, как Госдума в июле текущего года приняла в первом чтении законопроект о ликвидации внутрисетевого и национального роуминга. При этом, считает эксперт, отмена внутрисетевого роуминга для четверки крупнейших сотовых операторов не сильно скажется на их бизнесе, так как совокупная выручка от данного сегмента для «большой четверки» (МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2) по итогам 2017 года составляла около 32 млрд руб., из которых около 10 млрд руб. приходится на МТС ввиду того, что у данной компании наибольшая доля абонентской базы в РФ – 31%, или 78 млн абонентов.

Таким образом, делает вывод Валерий Безуглов, доля выручки от внутрисетевого роуминга составляет 1,5-3% от общих доходов телекомов, если сопоставить данные за 2017 год. Кроме того, большинство операторов отменили безлимитные тарифы, установив ограничения на мобильный трафик и исходящие звонки в рамках тарифа, а плата за мобильный трафик зачастую и вовсе была одинакова внутри страны. Таким образом, абонентам станет проще и дешевле общаться в поездках в другие города внутри страны.

С учётом высокой конкуренции в отрасли, не стоит ждать роста тарифа от данного решения, полагает аналитик, гораздо большую нагрузку на маржинальность операторов окажет «закон Яровой», расходы на который сильно увеличат капитальные затраты компаний на горизонте 5 лет. Однако и в этом случае рост явный тарифа маловероятен, полагает Безуглов. Скорее всего, абонентам могут быть предложены более скромные условия по количеству минут в пакете услуг и интернет-трафика при сопоставимой стоимости.