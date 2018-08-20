СРОЧНО: В Чечне совершена серия нападений на полицейских

В Чечне совершено сразу несколько нападения на полицейский. В частности, в Шалинском районе республики двое неизвестных, которые были вооружены ножами, напали на отделение полиции.

Согласно предварительной информации, они попытались проникнуть в отделение, ранив при нападении ножами двух сотрудников правоохранительных органов, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу регионального Управления МВД РФ, нападавшие были уничтожены. В полиции добавили, что на месте происшествия в настоящее время работает оперативная группа.

В свою очередь сайт телеканал «Дождь» со ссылкой на очевидцев сообщает, что Грозном неизвестный бросил взрывное устройство в сторону поста ГИБДД.

Однако оно не взорвалось. После этого боевик, который находился за рулём автомобиля, совершил наезд на полицейских. Пострадали трое сотрудников. Нападавшего застрелили.

Между тем телеграм-канал Mash пишет о четырех нападениях на полицейских в республике. При этом утверждается, что один правоохранитель погиб в столице Чечни в перестрелке на пересечении улиц Первомайской и Исаева. Эту информацию уже подтвердили в РИА Новости. Другие подробности пока не сообщаются.