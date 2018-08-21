Американцам не удастся серьезно сбить цены на нефть

Нефтетрейдерам и перерабатывающим заводам будет предложена партия нефти из стратегического резерва США в объеме 11 млн баррелей с поставкой с 1 октября по 30 ноября. Как сообщает Reuters, аукцион по продаже сырья из госхранилищ запланирован на 28 августа. Соответствующее уведомление получили компании, прошедшие регистрацию для участия в нефтяных сделках с американским правительством.

Начало распродажам стратегической нефти было положено еще администрацией Барака Обамы. В текущем году, согласно плану, должно быть продано до 25 млн баррелей, а к 2025 году резерв объемом под 700 млн баррелей (на начало прошлого года) должен похудеть почти на треть.

В сутки в мире потребляется около 90 млн баррелей нефти, поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения, намерение продать нефть в таком объеме из стратегических запасов вообще не должно повлиять на цену, комментирует происходящее аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В последние 5 дней цена нефти растет, и спекулянты даже не пытаются использовать данный инфоповод для продавливания Brent ниже 72 долларов.

Но на этот вопрос можно смотреть стратегически, это интереснее, уверен эксперт. Последние 30 лет США очень бережно относились к своим нефтяным запасам, и желание постепенно продать их на рынке может означать новый энергетический тренд. Возможно, они делают ставку на новые виды энергоносителей, которые либо уже разрабатываются, либо просто их появление через 10-20 лет посчитано вероятностно, и эта вероятностная модель говорит американцам о том, что нефть будет терять свою ценность, а затем, через несколько десятков лет, и вовсе ее утратит. Тогда они могут просто следовать этой вероятностной модели, а заодно укреплять курс доллара, который всегда был в обратной зависимости от цены нефти: дешевая нефть означает сильный доллар, и наоборот, сильный доллар означает дешевую нефть.

Повышение ставки ФРС тоже укладывается в эту стратегию, а также — притягивание капиталов развивающихся стран и обрушение их валют, которое мы сейчас наблюдаем, указывает Алексей Антонов. Так что, заключает аналитик, мы вступаем в эпоху очередного снижения цены нефти, потому что за этот сценарий на одной стороне играет сильная военная держава — США, а на другой — развивающиеся страны.

«Если продажи будут ограничены заявленным объемом 11 млн баррелей нефти, то я не предполагаю сильного влияния на нефтяные котировки. Это делается для снижения цен на бензин в США, которые выросли на 21,2% за год до 2,83 доллара за галлон», – уверен старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Помимо роста цен на нефть, повышению цен на бензин способствовал еще и сезон отпусков в США из-за увеличения автомобильных путешествий. В этот период традиционно увеличивается спрос на бензин, уменьшаются запасы, и цена реагирует ростом.

По окончании августа спрос будет снижаться, что вкупе с объявленной продажей нефти из запасов поможет снизить цены, считает аналитик. К подобному инструменту снижения цен уже прибегала администрация Клинтона в 90-х, поэтому в преддверии промежуточных выборов в Конгресс мы считаем, что действия властей ориентированы на внутренний рынок. Для того чтобы повлиять на глобальный рынок нефти, объема 11 млн недостаточно, ведь это всего лишь порядка 12% от объема производства нефти в день. В случае появления на рынке дополнительных 30 млн баррелей цены на энергоресурсы могут снизиться, однако снижение ограничится одним днем и вряд ли фундаментально изменит нефтяной рынок. Как считает Вадим Меркулов, в текущей ситуации 50 долларов за баррель — это крайне медвежий сценарий, шансы которого составляют не более 1%. По итогам годам баррель нефти стабилизируется около 70 долларов за баррель.