У Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), пожалуй, первой правительственной организации на планете такого рода, начавшей бороться с попытками китайского бизнеса/правительства КНР проникновения в стратегические важные сектора экономики западных стран, нашлось немало подражателей. Подобные меры в отношении иностранного бизнеса с очевидным акцентом на китайские компании приняли регуляторы во многих развитых странах.

Двери закрываются перед китайскими инвестициями не только в высоких технологиях, но во всем, что связано с любыми, в т.ч. и простыми технологиями, начиная от обогревателей и заканчивая роботами-газонокосилками.

Дональд Трамп подписал на прошлой неделе изменения в Устав CFIUS, которые существенно расширяют сферу деятельности комитета. Теперь она охватывает широкий спектр в трех крупных сферах: важнейшие технологии, инфраструктура и бизнес, связанный с личными данными пользователей. Расширение полномочий регулятора показывает, какое внимание в Белом доме уделяют попыткам проникновения китайского бизнеса в американскую экономику.

Об ужесточении правил игры наверняка много мог бы рассказать самый богатый китаец - Джек Ма. В этом году Ма был вынужден отказаться от покупки его компанией Ant Financial американской компании MoneyGram International Inc. Отказаться от планов пришлось после того, как CFIUS публично выразил обеспокоенность возможностью получения китайской стороной личных данных американских военнослужащих, пользующихся этой платежной системой.

Естественно, вспоминается и попытка покупки компанией Broadcom фирмы Qualcomm за 117 млрд долларов. Эту сделку «зарубил» лично президент США Трамп после получения записки от CFIUS, обеспокоенного тем, что это приобретение даст китайскому гиганту Huawei Technologies очень ценные технологии и позволит сделать мощный рывок и обойти американских конкурентов.

CFIUS сейчас работает иначе, чем какие-то пару лет назад. Если раньше проверки были добровольными и к нему обращались за помощью обеспокоенные бизнесмены и компании по личной инициативе, то теперь он обязан самым внимательным образом проверять все сделки иностранных инвесторов, которые имеют хотя отдаленное отношение к «умным» технологиям...

Схожие меры принимаются регуляторами и в других развитых странах, на разных континентах, во всех экономиках, которыми интересуется китайский бизнес, тесно связанный с правительством КНР. Речь идет и о Канаде, и об Австралии, и об Японии с Южной Кореей и, конечно же, о Европе, куда так стремятся китайские компании. Возможно, потому что Брюссель отреагировал на повышение активности китайского бизнеса за рубежом чуть позже Вашингтона, инвестиции компаний из КНР в европейские страны в этом году превысили инвестиции в американскую экономику.

Правительство Ангелы Меркель в августе первый раз запретило покупку немецкого производителя станков Leifeld Metal Spinning AG китайской компанией. В Берлине еще свежи воспоминания о громком скандале, связанном с приобретением в 2016 году китайской компанией Midea Group Co. производителя роботов Kuka AG. Не удивительно желание немецких властей уменьшить предельный лимит пакета акций, составляющий сейчас 25%, по превышении которого регулятор обязан проверять все попытки приобретения немецких фирм неевропейскими инвесторами. Даже в Великобритании, где в преддверии брексита усиленно «ухаживают» за богатыми инвесторами из Поднебесной, все с большей опаской относятся к аппетитам китайского бизнеса.

Несмотря на растущее сопротивление западных регуляторов Пекин, конечно, не собирается отказываться от главных целей амбициозной программы «Сделан в Китае - 2025». Китайцы очень изобретательны. Сначала они, уверен Bloomberg, используют все возможности и уловки в законодательствах развитых стран, которые могут помочь обойти новые запреты. В крайнем случае у них всегда остается в запасе шантаж – угроза принятия собственного антимонопольного законодательства, которое может фактически закрыть китайский рынок для иностранного бизнеса.

Конечно, можно во всем обвинять нынешнюю торговую войну между США и КНР, но трудно не обратить внимание на связь между вето Трампа на сделку Broadcom-Qualcomm и неудачу американского производителя чипов получить этим летом разрешение китайских регуляторов на приобретение NXP Semiconductors NV.

Ясно еще одно – у Китая не так уж и много возможностей для получения необходимых для дальнейшего ускоренного развития технологий. Это серьезное обстоятельство вынуждает Пекин в какой-то степени играть по правилам с остальным миром, под которым Запад, конечно, имеет в первую очередь себя.

Правительство КНР уже пообещало открыть для инвестиций свой финансовый сектор. Правда, для этого понадобились несколько десятилетий постоянных жалоб Уолл стрита на дискриминацию западных компаний. Сейчас иностранным инвесторам легче покупать акции компаний во многих секторах китайской экономики, которые продаются на внутренних фондовых площадках. Со временем такая ситуация может привести к взаимным уступкам, но до этого, считает Bloomberg, еще далеко. Сейчас же перед китайскими инвесторами закрывается все больше дверей.