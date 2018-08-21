В российском правительстве изучают вопрос об увеличении тарифов на воду, чтобы найти деньги на финансирование проектов «Питьевая вода» и «Оздоровление реки Волги» в рамках нацпроекта «Экология».

Поручение изучить данный вопрос уже получили представители ведомств на совещании у первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, пишет газета «Известия».

При этом отмечается, что цель проекта «Питьевая вода» – обеспечить чистой питьевой водой 99% населения страны (сейчас - 91%).

Для достижения этой цели необходимо провести инвентаризацию централизованных систем водоснабжения и отремонтировать некоторые из них.

Из паспорта проекта следует, что на эти цели необходимо выделить минимум 450 млрд руб. из федерального бюджета и 100 млрд руб. из региональных бюджетов.

Кроме того, в рамках проекта «Оздоровление реки Волги» необходимо провести ремонт большинства стоков и построить очистные сооружения для предприятий. В представленной главой Минфина версии паспорта проекта предложено выделить на эти цели 135 млрд руб. из федерального и региональных бюджетов и 97 млрд руб. из внебюджетных источников.

Таким образом, чтобы изыскать эти средства, власти планируют повысить тарифы на воду. При этом не только для населения, но и для предприятий, которые используют воду для производства электроэнергии.

По данным издания, тарифы на воду для населения могут вырасти на 1,5%. К примеру, в Москве кубометр холодной воды сейчас стоит около 38 руб. Если тариф вырастет, то платить придётся на 57 коп. больше.