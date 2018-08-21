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Москва, 22.08.2018

Цены на зерно показали резкий рост

«Expert Online» 2018
  • Отгрузка зерна на экспорт
ИТАР-ТАСС Автор: Валерий Матыцин

Отгрузка зерна на экспорт

О росте цен на зерно сообщил журнал "Эксперт". "В июле–августе экспортные цены на пшеницу в российских портах вслед за мировыми выросли почти на 30%, хотя обычно они в это время только снижались", - говорится в опубликованной изданием статье. В порту Новороссийск цены с начала июля по начало августа выросли со 197 долларов за тонну пшеницы до 235 долл./т. А некоторое замедление роста цен после этого всплеска, скорее всего, является лишь "затишьем перед бурей".

Ситуация объясняется, прежде всего, снижением, впервые за многие годы, переходящих запасов зерновых в глобальном масштабе. Есть, с точки зрения некоторых аналитиков, и моменты манипуляции рынком. Но в целом тенденция роста мировых цен на зерно, сопровождаемая резкими скачками, по-видимому, обозначилась. В России она накладывается на снижение, по сравнению с предыдущими годами, урожайности зерновых из-за погодного фактора. По разным прогнозам, будет собрано от 110 до 114 млн тонн зерновых, из которых от 68,4 до 70,1 млн тонн составит пшеница. В прошлом году были собраны рекордные за всю историю 134,4 млн тонн зерновых.

Растущая коньюнктура мирового рынка вкупе со снижением урожайности, а также качества зерна в этом году вызывает к жизни прогнозы дефицита хлеба и роста цен на хлебо-булочные изделия. "Участники рынка еще в июне не предполагали, что цены превзойдут даже самые смелые прогнозы", говорится в статье. Минэкономразвития заложило в прогноз 02-03 процентного пункта "хлебной инфляции".

Одна из самых ярких особенностей хозяйственной жизни в складывающейся на зерновом рынке ситуации - появление у аграриев, даже из отдаленных от морских портов зерновых регионов, стремления направить часть урожая на экспорт. Но, согласно приводимым выкладкам, без хлеба, как и со слишком дорогим хлебом российские покупатели не останутся. Незаметно для себя, в прежние годы они пережили период еще более низкой урожайности в России и значительно более высоких мировых цен на зерно.

О ситуации на мировом рынке зерна и в России читайте в статье "Зерно уплывает за рубеж рекордными темпами"

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