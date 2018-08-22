Составлен рейтинг регионов с самым доступным жильем в России

Эксперты федерального портала «Мир квартир» составили рейтинг российских регионов с самым доступным жильём.

Специалисты в области недвижимости подсчитали, за сколько лет семья из двух работающих человек сможет накопить на квартиру, если ежемесячно будет откладываться зарплата одного из них. Или если один человек будет ежемесячно откладывать всю зарплату, существуя на дополнительные доходы от подработки, поступлений от сдачи квартиры в аренду.

При этом проценты по депозиту не учитывались, также, как и возможность воспользоваться ипотекой

Таким образом, эксперты выяснили, что самое доступное жилье находится в северных регионах нашей страны, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Первое место среди них занимает Республике Коми. Здесь при средней зарплате в 55 830 руб. в месяц за 3,1 года можно накопить на квартиру в новостройке, средняя стоимость которой составляет 2 079 335 руб.

Чуть дольше придётся копить на новое жильё жителям Мурманской области – 3,3. При средней зарплате в месяц 61 059 руб. квартиру можно приобрести за 2 421 055 руб.

Третье место в рейтинге занимает Якутия, которая входит в Дальневосточный федеральный округ и является частью Дальневосточного экономического района. Средняя цена за квартиру здесь выше чем у соседей – 3 096 040 руб. Но и получают жители региона больше – 77 581 руб. Поэтому на квартиру в Якутии нужно будет копить всё те же 3,3 года.

На четвёртом месте – Тюменская область. Здесь высокие средние зарплаты (77 614 руб.), в связи с чем регион стабильно занимает высокие места в рейтинге качества жизни по России, а на квартиру стоимостью 3 111 798 руб. надо копить такое же время (3,3 года), как и в соседних регионах.

На пятом месте - Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Основой экономики ЯНАО является добыча нефти и газа. Поэтому здесь высокие средние зарплаты (117 682 руб.) при достаточно умеренных ценах на недвижимость (4 921 985 руб.), на которую придётся копить 3,5 года.

В Топ-10 регионов с самым доступным жильём в России также вошли: Ханты-Мансийский автономный округ (средняя зарплата – 78 191 руб., средняя цена квартиры – 3 896 801 руб., количество лет – 4,2); Томская область (45 680 руб., 2 515 886 руб., 4,6); Бурятия (36 971 руб., 2 118 183 руб., 4,8); Волгоградская область (35221 руб., 2 052 378 руб., 4,9) и Омская область (34 203 руб., 2053625 руб., 5,0).