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Москва, 23.08.2018

Меркель отправилась на Кавказ за газом

«Expert Online» 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель начинает турне по странам Южного Кавказа – с 23 по 25 августа она посетит Грузию, Армению и Азербайджан.

Уже сегодня немецкий лидер посетит Грузию. При этом сделает она это впервые за 10 лет. До этого Меркель была в Грузии лишь однажды – в 2008 году. Тогда канцлер ФРГ посетила страну сразу после завершения российско-грузинской войны.

Как отмечают в пресс-службе правительства Германии, нынешний визит канцлера посвящён «двусторонним отношениям и экономическим связям, а также вопросам европейской и внешней политики», передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на немецкие СМИ.

Следующая страна, которую в рамках визита на Кавказ посетить Меркель – Армения. В Ереван канцлер ФРГ прибудет 24 августа.

В программе этого визита запланированы переговоры с новым главой Кабмина Николом Пашиняном, а также встреча с президентом Армении Арменом Саркисяном. Кроме того, Меркель планирует посетит Цицернакаберд, где почтит память жертвам геноцида армян в Османской империи.

Приоритетом всей кавказской поездки, по мнению СМИ, является Азербайджан, с которым Германия надеется договориться о поставках газа. В Баку лидер Германии прилетит 25 августа.

Напомним, в мае этого года в Азербайджане был запущен Южный газовый коридор, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается около 40 млрд долл.

По мнению немецких СМИ, Меркель заинтересована, чтобы, как и когда-то через «Северный поток», через эту трубу пошел таджикский и иранский газ.

«Поэтому приоритет всего кавказского турне канцлера ФРГ – энергетика», – резюмируют германские издания.

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