Прояснился главный вопрос: во что вкладывает ЦБ освободившиеся в ходе продаж американских гособлигаций деньги. Комментатор позитивно оценивает принятое решение — покупать золото. Другой аналитик вспоминает в связи с этим «золотой рубль», введенный советскими финансистами во времена НЭПа

Согласно данным Международного валютного фонда, в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золота. В результате, передает Bloomberg со ссылкой на статистику организации, общий объем запасов составил 2 170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 млрд долларов. Более масштабную закупку золота Центробанк проводил только в ноябре прошлого года, напоминает РИА Новости.

«Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов», — приводит издание заявление Джима Рикардса, редактора издания Strategic Intelligence. В целом эксперты высоко оценивают действия российского ЦБ в данном направлении, так как США все чаще используют доллар как оружие, поэтому вложения в золото — наиболее подходящий вариант для тех, кто не хочет рисковать.

Банк России наращивает покупки золота как защитного актива на фоне санкций США, признает Валерий Безуглов, аналитик ИК Фридом Финанс. Только в июле регулятор приобрел 26,1 тонн золота, что стало рекордным объемом покупки в текущем году. В результате этого, в долларовом выражении текущий золотой запас оценивается в 77,4 млрд долларов (1970 тонн), что близко к историческим максимумам и эквивалентно 16,9% от совокупных страновых резервов.

Монетарные власти стараются делать всё возможное для обеспечения безопасности собственных активов, уверен аналитик. Для этих целей они с конца марта максимально снизили вложения в американские трежерис, снизив долю с 96,1 млрд до 14,9 млрд долларов и стали покупать золото. Все это свидетельствует о том, полагает Валерий Безуглов, что власти РФ опасаются дальнейшего ужесточения санкций со стороны США и хотят предотвратить потенциальную заморозку собственных средств.

Покупка золота – это стратегически верный шаг, тем самым снижаются риски держания фиатных денег или ценных бумаг государств стран недружелюбно относящихся к России, соглашается аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин. Планомерная закупка золота Центральным банком продолжается в течение последних пяти лет, с 957 тонн в 2013 до 2 170 тонн на конец июля текущего года. Если мы посмотрим на ведущих держателей золота, то Россия в этом списке занимает четвертое место уступая США, Германии, Италии и Франции, то есть стран участникам валютной системы евро и доллара.

В этой связи можно сказать, указывает Евгений Корюхин, что Россия движется на пути к «золотому рублю» (имевший свободное обращение на мировых рынках до революции 1917 г.). Такие вложения в долгосрочной перспективе способны усилить финансовую систему России, и сделать ее менее уязвимой к атакам международных спекулянтов. Если мы посмотрим, то закупка золота происходит на фоне падения котировок драг металла. В 2012 года, за одну тройскую унцию давали 1700 долларов , сейчас она стоит менее 1200 долларов, покупать на падении для трейдеров не рекомендуется, но если речь идет о стратегических запасах страны, на случай глобальных катаклизмов, воин, экономических потрясений, то это вложения способно себя оправдать.

Вдобавок ко всему, добавляет аналитик, Центральный Банк покупает золото у отечественных производителей. В прошлом году они добыли металла на 306,9 тонн, почти все скупил центральный банк, таким образом подддержав отечественного производителя! По прогнозам Евгения Корюхина, ЦБ к 2020 году увеличит запасы еще минимум на 300 тонн.