Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Экономика
Москва, 23.08.2018

«Очень мудрый ход со стороны Путина»

«Expert Online» 2018
  • Слиток золота, произведенный на Приокском заводе цветных металлов (Рязанская область)
ТАСС Автор: Александр Рюмин

Слиток золота, произведенный на Приокском заводе цветных металлов (Рязанская область)

Прояснился главный вопрос: во что вкладывает ЦБ освободившиеся в ходе продаж американских гособлигаций деньги. Комментатор позитивно оценивает принятое решение — покупать золото. Другой аналитик вспоминает в связи с этим «золотой рубль», введенный советскими финансистами во времена НЭПа

Согласно данным Международного валютного фонда, в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золота. В результате, передает Bloomberg со ссылкой на статистику организации, общий объем запасов составил 2 170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 млрд долларов. Более масштабную закупку золота Центробанк проводил только в ноябре прошлого года, напоминает РИА Новости.

«Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов», — приводит издание заявление Джима Рикардса, редактора издания Strategic Intelligence. В целом эксперты высоко оценивают действия российского ЦБ в данном направлении, так как США все чаще используют доллар как оружие, поэтому вложения в золото — наиболее подходящий вариант для тех, кто не хочет рисковать.

Банк России наращивает покупки золота как защитного актива на фоне санкций США, признает Валерий Безуглов, аналитик ИК Фридом Финанс. Только в июле регулятор приобрел 26,1 тонн золота, что стало рекордным объемом покупки в текущем году. В результате этого, в долларовом выражении текущий золотой запас оценивается в 77,4 млрд долларов (1970 тонн), что близко к историческим максимумам и эквивалентно 16,9% от совокупных страновых резервов.

Монетарные власти стараются делать всё возможное для обеспечения безопасности собственных активов, уверен аналитик. Для этих целей они с конца марта максимально снизили вложения в американские трежерис, снизив долю с 96,1 млрд до 14,9 млрд долларов и стали покупать золото. Все это свидетельствует о том, полагает Валерий Безуглов, что власти РФ опасаются дальнейшего ужесточения санкций со стороны США и хотят предотвратить потенциальную заморозку собственных средств.

Покупка золота – это стратегически верный шаг, тем самым снижаются риски держания фиатных денег или ценных бумаг государств стран недружелюбно относящихся к России, соглашается аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин. Планомерная закупка золота Центральным банком продолжается в течение последних пяти лет, с 957 тонн в 2013 до 2 170 тонн на конец июля текущего года. Если мы посмотрим на ведущих держателей золота, то Россия в этом списке занимает четвертое место уступая США, Германии, Италии и Франции, то есть стран участникам валютной системы евро и доллара.

В этой связи можно сказать, указывает Евгений Корюхин, что Россия движется на пути к «золотому рублю» (имевший свободное обращение на мировых рынках до революции 1917 г.). Такие вложения в долгосрочной перспективе способны усилить финансовую систему России, и сделать ее менее уязвимой к атакам международных спекулянтов. Если мы посмотрим, то закупка золота происходит на фоне падения котировок драг металла. В 2012 года, за одну тройскую унцию давали 1700 долларов , сейчас она стоит менее 1200 долларов, покупать на падении для трейдеров не рекомендуется, но если речь идет о стратегических запасах страны, на случай глобальных катаклизмов, воин, экономических потрясений, то это вложения способно себя оправдать.

Вдобавок ко всему, добавляет аналитик, Центральный Банк покупает золото у отечественных производителей. В прошлом году они добыли металла на 306,9 тонн, почти все скупил центральный банк, таким образом подддержав отечественного производителя! По прогнозам Евгения Корюхина, ЦБ к 2020 году увеличит запасы еще минимум на 300 тонн.

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел
      Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, саудовская «перестройка» летом 2018 года проходит очень бурно
    2. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики
    3. Дальнейшего падения рубля ждать не стоит
      Аналитики рассказали о коридоре для доллара