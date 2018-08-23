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Москва, 23.08.2018

Россия продолжит поставку ракетных двигателей в США

«Expert Online» 2018

По сообщению МИД РФ Россия намерена симметрично отвечать на санкции США в отношении отдельных лиц и предприятий, но не планирует прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы США. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, который уверен нужно действовать не в ущерб собственным интересам.

В этой связи свертывание поставок «ракетных двигателей для американской космической программы, либо авиационного титана равносильно выстрелу в ногу», считает Рябков.

Ранее прозвучала информация от сенатора Сергея Рябухина о возможном ограничении поставок ракетных силовых установок, которые применяются компанией United Launch Alliance (ULA) в первой ступени ракеты-носителя Atlas V

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