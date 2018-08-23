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Москва, 23.08.2018

Россия резко увеличила закупки золота

«Expert Online» 2018

Центробанк России значительно увеличил закупки золота, сообщает агентство Bloomberg. СМИ ссылается на данные Международного валютного фонда (МВФ).

В июле Центробанк закупил 26,1 тонн золота, что является максимальным показателем с ноября 2017 года, сообщает агентство. К данному моменту золотовалютные запасы Банка России составляют 2 170 тонн.

На фоне активной закупки золота ЦБ РФ резко сократил свои вложения в ценные бумаги американского казначейства.

По мнению Bloomberg, Россия таким образом стремится сократить свою зависимость от американской экономики и смягчить ущерб от новых санкций США.

 

 

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