У Трампа нашлись две Моники Левински

Два человека, некогда близких к Дональду Трампу (его бывший политтехнолог Пол Манафорт и бывший адвокат Майкл Коэн) серьезно приблизились к крупным тюремным срокам. Вот только вовсе не факт, что это обстоятельство приблизит самого нынешнего хозяина Белого дома к импичменту.

Манафорт вне политики

В американской прессе стало уже расхожим журналистским клише писать о том, что комиссия неутомимого специального прокурора Роберта Мюллера медленно, но верно загоняет Трампа в тупик, из коего у него не будет выхода. Правда, если внимательно рассмотреть «черные метки», разосланные американскому президенту, все они выходят какими-то неубедительными. Главная же неудача комиссии в том, что она так и не получила убедительных доказательств победы Трампа на президентских выборах с помощью «руки Москвы» — а ведь ради поиска этих доказательств она и создавалась. Да, Мюллер назвал имена 13 российских граждан, которым он инкриминирует вмешательство в американский избирательный процесс, и даже предъявил этим людям заочные обвинения. Однако, как именно они связаны с Трампом, комиссия сколько-нибудь внятного ответа не дала.

Вот и дела Манафорта и Коэна пока имеют все признаки пиаровской, но не юридической победы Мюллера. Присяжные суда города Алекзандрии, что в штате Вирджиния, признали виновным бывшего главу избирательного штаба Трампа, по 8 из 18 пунктов обвинений в многочисленных финансовых нарушениях, имевших место в период до 2014 года. То есть, в период, когда Манафорт и не помышлял о работе с нынешним президентом. Решение суда в Алекзандрии пятнает разве что Виктора Януковича и нынешнюю реинкарнацию украинской Партии регионов – Оппозиционный блок. Ведь и неуплата налогов, и банковские махинации, в которых Манафорта признали виновным, так или иначе связаны с легализацией средств, полученных им за работу с тогдашним руководством Украины.

Что ж, Трамп может затеять расследование против украинского экс-президента. Заодно достанется и Петру Порошенко, усилиями которого американская Фемида получила компромат на Манафорта. Все это очень значимо – для украинской политики.

Импичмент же Трампу дело политтехнолога не приблизит ни на йоту. Тем более, что дальнейшая судьба Манафорта теперь во многом в руках президента. Трамп может его помиловать и выпустить скоро на свободу. А может и не помиловать. Значит, видимого резона распространяться о своей работе с Трампом и сотрудничать с комиссией Мюллера, у Манафорта нет.

Коэн и девушки Трампа

Зато этот резон, как видно, появился у многолетнего адвоката Трампа, Майкла Коэна, который, если верить американской прессе, как-то божился, что готов принять пулю за своего босса. Но американская политика – это вообще история о тщете веры начальников в вечную лояльность тех, кем они руководят. История злоключений Коэна проста.

Две подруги, порно-звезда Сторми Дэниелс и экс-модель «Плейбоя» Карен Макдугалл имели в свое время роман с Трампом. В период его избирательной кампании они получили деньги от Коэна за отказ публиковать книги о своей связи с его боссом. Что не устроило Дэниелс, толком не ясно, а Макдугалл не понравилось, что все ограничилось только деньгами. Обещание оказывать ей бесплатные пиар-услуги почему-то не было выполнено. Как бы то ни было, обе дамы публично признались в романе с Трампом и в получении денег. Грянул скандал, за который и ухватился спецпрокурор.

Коэн, наверное, не стал бы сотрудничать с комиссией Мюллера, не найди она на него убедительный компромат – махинации с кредитами и налогами. Собственно, за них ему и грозит крупный срок. Коэн пошел на сделку со следствием и заявил, что деньги Дэниелс и Макдугалл ему поручил заплатить сам Трамп. В числе доказательств, которые он привел, есть и аудиозаписи его разговоров с боссом. На них Трамп выражает неудовольствие претензиями, которые предъявляют к нему обе дамы. По версии адвокатов самого президента, Коэн платил Дэниелс и Макдугалл по своей инициативе и исключительно из своих средств (последнее обстоятельство тот не отрицает, но утверждает, что расходы ему были позднее компенсированы Трампом).

Цейтнот Мюллера

Что ж, дело эффектное. Со времен романа Билла Клинтона с практиканткой Моникой Левински, «желтой» прессе Америке не доставалась такие «вкусные» откровения о личной жизни американских президентов. Только, к сожалению для противников Трампа, как материал для импичмента откровения Коэна будет использовать очень трудно, даже в том случае, если он подтвердит их под присягой.

То, что является доказательством для публики, не всегда является таковым для суда, особенно суда американского. Как ни крути, а Коэн, разгласив конфиденциальную информацию своего клиента, совершил недозволенное законом — нарушил адвокатскую тайну. Уже одно это обстоятельство дает хороший козырь защите Трампа. Она может потребовать вовсе не принимать свидетельство Коэна.

Чтобы его свидетельство было принято, комиссии Мюллера нужно не только доказать, что адвокат платил Макдугалл и Дэниелс по велению босса (а это само по себе непросто), но и то, что действия босса были, в данном случае, преступными, нарушающими правила ведения избирательной кампании. То есть, проще говоря, что Трамп платил за молчание двум женщинам, с которыми у него был секс, дабы не отпугнуть консервативных избирателей из «библейского пояса», а не из желания пощадить чувства своей супруги, Меланьи, а заодно свои капиталы и нервы: развод и раздел многомиллиардного состояния – дело хлопотное и неприятное.

Реши комиссия Мюллера затеять судебный процесс – и он затянется на годы. А Трампу к долгим тяжбам не привыкать. Сколько их было у него в бытность бизнесменом!

А вот у противников Трампа времени мало. В ноябре предстоят промежуточные выборы в конгресс. Если на них победят демократы (а вероятность этого велика) им волей-неволей придется инициировать процедуру импичмента против Трампа. Иначе избиратели не поймут. Слишком много усилий Демократическая партия и симпатизирующая ей пресса потратили на убеждение американцев в том, что Трамп не может оставаться у власти.

Значит, Мюллеру нужно спешить. Ведь если затея с импичментом потерпит сокрушительный крах, тогда уж в наступление перейдет сам Трамп. И в этом случае, отвечать придется уже Мюллеру – хотя бы за трату денег налогоплательщиков на долгое, но оказавшееся бесплодным, расследование.