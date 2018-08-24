Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 24.08.2018

Эксперты признали любое количество алкоголя опасными для здоровья

«Expert Online» 2018

Эксперты ООН пришли к выводу, что даже самые небольшие порции алкоголя наносят серьезный вред здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев.

В общей сложности, спиртное уносит жизни трех миллионов жителей планеты и 82 тысяч россиян каждый год, пишет журнал Lancet.

По словам экспертов, им удалось собрать самый обширный набор данных, посвященный данной проблеме и развеять миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья.

Они объединили исходные данные почти 1,5 тыс. научных работ, авторы которых изучали влияние алкоголя на здоровье отдельных людей и на жителей разных стран и регионов. Их сопоставление позволило экспертам ООН подсчитать общее число пьющих людей в мире и понять, как много жизней уносит «зелёный змий».

Согласно этим расчётам, каждый четвертый житель нашей планеты употреблял или употребляет алкоголь – их общее число составляет около 2 млрд человек. При этом, число пьющих мужчин лишь незначительно превышает количество женщин, и составляет 63%.

Ранее многие ученые писали, что люди, пьющие небольшие количества алкоголя, например, вина, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Однако эксперты ООН опровергли эту статистику и пришли к выводу, что негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю.

Ранее сообщалось, что учёные установили, что является основной причиной слабоумия. Изучив около 60 тыс. случаев ранней деменции, исследователи пришли к выводу, что основная причина слабоумия – употребление алкогольных напитков.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Валютный рынок может преподнести сюрпризы и без всяких санкций
      Валютный рынок может преподнести сюрпризы и без всяких санкций
    2. Дальнейшего падения рубля ждать не стоит
      Аналитики рассказали о коридоре для доллара
    3. Владельцы танкеров отказываются перевозить иранскую нефть
      Американские санкции против Ирана заставляют прекратить сотрудничество с Тегераном даже китайские компании несмотря на твердую позицию Пекина, заявившего, что КНР не намерена уходить из Ирана.