Эксперты признали любое количество алкоголя опасными для здоровья

Эксперты ООН пришли к выводу, что даже самые небольшие порции алкоголя наносят серьезный вред здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев.

В общей сложности, спиртное уносит жизни трех миллионов жителей планеты и 82 тысяч россиян каждый год, пишет журнал Lancet.



По словам экспертов, им удалось собрать самый обширный набор данных, посвященный данной проблеме и развеять миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья.

Они объединили исходные данные почти 1,5 тыс. научных работ, авторы которых изучали влияние алкоголя на здоровье отдельных людей и на жителей разных стран и регионов. Их сопоставление позволило экспертам ООН подсчитать общее число пьющих людей в мире и понять, как много жизней уносит «зелёный змий».

Согласно этим расчётам, каждый четвертый житель нашей планеты употреблял или употребляет алкоголь – их общее число составляет около 2 млрд человек. При этом, число пьющих мужчин лишь незначительно превышает количество женщин, и составляет 63%.

Ранее многие ученые писали, что люди, пьющие небольшие количества алкоголя, например, вина, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Однако эксперты ООН опровергли эту статистику и пришли к выводу, что негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю.

Ранее сообщалось, что учёные установили, что является основной причиной слабоумия. Изучив около 60 тыс. случаев ранней деменции, исследователи пришли к выводу, что основная причина слабоумия – употребление алкогольных напитков.