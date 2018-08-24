Германия выделит Грузии 150 млн евро на строительство газохранилища

Немецкий банк реконструкции и развития выделил 150 млн евро, которые пойдут на строительство первого в Грузии газохранилища.

В заявлении посольства ФРГ в Тбилиси отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты во время визита Ангелы Меркель в Грузию, передаёт «Газета.Ru».

При этом отмечается, что общий объём инвестиций будет составлять от 220 млн евро до 250 млн евро.

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Грузию Ангела Меркель седлала важное заявление по «Северному потоку-2». По её словам, введение в эксплуатацию этого газопровода не сделает немецкую сторону зависимой от России