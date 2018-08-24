Рубль наносит ответный удар: российская валюта перешла в контрнаступление

Российский рубль после стремительного падения последних дней, перешёл в контрнаступление.

Уже на открытии торгов курс доллара расчётами «завтра» уменьшился на 38 коп. и достиг показателя в 67,81 руб. Курс евро снизился на 30 коп. – до 78,45 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Чуть позже рубль продолжил укрепляться. К доллару и евро он прибавил ещё по 0,4%. Текущие котировки 67,8 и 78,4 руб. соответственно.

В свою очередь Центробанк объявил курс валют на выходные и понедельник. По данным регулятора официальный курс евро снизился на 84,3 коп. — до 78,4072 руб., курс долл. уменьшился на 73,48 коп. — до 67,7911 руб.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, также значительно снизилась по сравнению с показателем на пятницу – на 78,35 коп., составив 72,5683 руб.

По мнению экспертов, нацвалюте помогло обрести почву под ногами заявление ЦБ РФ о приостановке покупок валюты для Минфина.

Поддержку рублю также оказывает дорожающая нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года в ходе торгов на Лондонской бирже превысила 75 долл. за баррель. В последний раз цена этой марки «чёрного золота» находилась выше этой отметки 31 июля 2018 года.

При этом аналитики прогнозируют, что из-за американских санкций против Ирана с рынка уйдут 1,3-2,0 млн баррелей нефти в сутки, «чёрное золото» может подорожать до 150 долл. за баррель.