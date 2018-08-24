Швеция: Прощай европейский социализм!

Опросы предсказывают ультраправым крупный успех на предстоящих выборах в Швеции. Что касается левых, то их ждет крупнейший более чем за столетие провал.

Внимание Европы привлечено к Швеции, где 9 сентября пройдут парламентские выборы. Конечно, Швецию трудно отнести к европейским тяжеловесам. Повышенное внимание шведским выборам обеспечила… Италия, где не так давно к власти пришли популисты в виде ультраправой Лиги и популистского движения «Пять звезд». Итальянское популистское правительство работает совсем недолго, но и за это короткое время оно успело перессориться с соседями и Брюсселем.

В Брюсселе боятся, что нечто подобное может произойти через две недели и в тихой и спокойной Швеции, которая никогда раньше не доставляла еврочиновникам неприятностей. Весь прошлый и первые годы этого веков власть в северном королевством делят мейнстримовские партии. Главная политическая партия в Швеции – социал-демократы. Последняя победа на выборах четыре года была недостаточно убедительной. В результате социал-демократам пришлось сформировать коалиционное правительство вместе со шведскими «зелеными».

Сейчас даже те, далеко не самые лучшие результаты на выборах 2014 года, для шведских социал-демократов, если верить опросам общественного мнения, недостижимая мечта. Опросы показывают, что избиратели разочаровались в Социал-демократической рабочей партии Швеции (SSA). Согласно опросам социал-демократы едва ли наберут более 20 процентов голосов, т.е. примерно на 10% меньше, чем было четыре года назад. Такого низкого результата они не показывали более ста лет.

Право формирования правительства может получить и Умеренная коалиционная партия (MS). Но и этой либерально-консервативной партии придется создавать правящую коалицию, потому что ее результат даже при самом благоприятном развитии событий будет очень далек от 50%, необходимых для создания однопартийного правительства.

Наибольшими бенефициариями резкого падения популярности социал-демократов политологи однозначно называют «шведских демократов». Несмотря на название – «Шведские демократы» (SD) это ультраправая партия, политическая платформа которой строится, главным образом, на крайне негативном отношении к мигрантам.

Шведы всегда гордились своей открытостью для мигрантов. Однако за последние три года их отношение к приезжим из стран Африки и Азии резко изменилось. Как нетрудно догадаться, в худшую сторону. За прошедшие пять лет королевство приняло более 600 тыс. мигрантов при собственном населении чуть больше 10 млн человек. Конечно, мигранты существенно помогли устойчивому развитию шведской экономики, которая прибавила в первые два квартала 2018 года более 3%, т.е. значительно больше, чем в среднем по Евросоюзу. Однако многие простые шведы считают, что этим их положительное влияние на жизнь королевства и ограничивается и что многочисленные минусы значительно перевешивают единственный плюс.

Накануне мигрантского кризиса 2015 года социал-демократы призывали соотечественников проявить по отношению к приезжим истинно шведское гостеприимство. Однако после приезда в том году 163 тыс. выходцев из Азии и Африки правительство начало в срочном порядке ужесточать миграционную политику. Несмотря на резкий поворот на 180 градусов, означающий признание ошибочности прежней миграционной политики, и успехи в экономике SSA не удалось сохранить доверие избирателей. 9 сентября социал-демократы, очевидно, пожнут плоды своей либеральной политики по отношению к мигрантам. То, что потеряла правящая партия, подобрали «Шведские демократы», которые согласно опросам могут набрать от 20 до 28% голосов. Едва ли кого-то удивит, если в новом парламенте (риксдаге) больше всего мест будет у «демократов», которым вполне по силам, кстати, удвоить результат, показанный на выборах 2014 года.

Несмотря на потенциальную победу все, включая «шведских демократов», понимают, что они не придут к власти. Дело в том, что все мейнстримовские партии по европейской традиции отказываются сотрудничать с ультраправыми. Это значит, что «шведские демократы», которые, между прочим, требуют не только высылать мигрантов, но и провести референдум о членстве Швеции в Евросоюзе, не смогут сформировать правительство. Если, конечно, не произойдет чуда и если какая-то из традиционных партий не решит вопреки всем традициям вступить с ними в союз и создать правящую коалицию.