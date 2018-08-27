Грозит ли ГТС Украины крах

По оценкам экспертов, ситуация в газотранспортной системе Украины на сегодняшний день очень тяжелая из-за недостатка финансирования. Может ли случиться так, что она вовсе прекратит работу, а если все-таки нет, то откуда возьмутся деньги на поддержание работоспособности ГТС?

Шеф, все пропало

«Состояние газотранспортной системы Украины ужасное, — заявил журналу “Эксперт” член комитета ТПП РФ по экономической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев. — По некоторым экспертным оценкам, Украина к 2020 году просто потеряет возможность поставлять газ, — сообщил он. — У них компрессорные станции уже сейчас выходят из строя. Попытки купить новые в прошлом году провалились, поскольку ни Siemens, ни General Electric не захотели поставлять оборудование бесплатно. Кредит Украине на это уже давали, он был разворован. Даже самого проекта модернизации системы нет. Сейчас они тратят на поддержание ГТС 20 млн евро в год, а надо как минимум 200 млн. То есть система работает на износ и на уничтожение. Сами украинцы говорят о 3 млрд евро, необходимых на модернизацию, но кто им даст?», — задается вопросом Руслан Танкаев.

Пытаясь блокировать строительство «Северного потока — 2» и на словах поддерживая сохранение газового транзита через Украину, США, скорее всего, держат в уме упомянутое плачевное состояние ее газотранспортной системы. Даже на уровне ни к чему не обязывающих заявлений там не слышно о намерениях вкладывать в украинскую ГТС какие-то средства. При этом, как писала 18 августа The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает вопрос о введении в течение ближайших нескольких недель санкций против европейских компаний и финансовых структур, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

Таким образом, энергетическая безопасность Европы действительно под вопросом, но не из-за строительства газопровода из РФ, а в силу политики США. При этом, перспективы украинского маршрута аналитики оценивают различным образом, в том числе — и как не безнадежные.

Газотранспортная система Украины остаётся прибыльной для страны только при прокачке через неё не менее 60 млрд кубометров газа в год, указывает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Пока транзит в Европу составляет более 90 млрд кубов, проблема сохранения и модернизации ГТС актуальна. Но после ввода «Северного потока — 2» транзит упадёт до 10-15 млрд кубов. Если это произойдёт, то, уверен аналитик, и гипотетические вложения 3 млрд евро оказались бы бессмысленными, система всё равно станет убыточной

Образуется замкнутый круг, полагает Марк Гойхман. С одной стороны, без громадных инвестиций в ГТС она неминуемо придёт в полную негодность в течение нескольких лет. С другой стороны, таких инвестиций наверняка не будет, поскольку внутренних ресурсов у Киева нет, а предыдущие внешние кредиты на ГТС растрачены в основном на другие цели или попросту украдены. И из-за плачевного состояния ГТС есть постоянная угроза прерывания поставок газа через Украину по причинам технических сбоев. Поэтому для Европы растёт значимость альтернативного варианта – «Северного потока — 2» мощностью 55 млрд кубов в год.

К тому же, по расчётам «Газпрома», цена доставки газа из России в Европу через украинскую ГТС в 1,5-2 раза дороже, чем через «Северный поток». Последний действительно способен приблизить крах ГТС Украины. Проблемы Украины и её противостояние с Россией, хотя и геополитически важны для Евросоюза, но газ – важнее, уверен Марк Гойхман. И европейским компаниям выгоднее во всех отношениях вложиться в новый газопровод, который будет давать и газ, и доходы, чем финансировать почти заведомо убыточные и ненадёжные инвестиции в ГТС. Американцы же, которые вводят санкции против «Северного потока», также не станут давать средства на эти цели. Они заинтересованы вовсе не в развитии ГТС Украины, а в продвижении своих поставок СПГ в Европу.

Закатный луч надежды

Между тем, реальное положение дел в украинской ГТС не ясно, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Украина сейчас, и правда, находится на распутье, поскольку нет понимания того, сохранятся ли транзитные отношения с «Газпромом» и в каком объеме. Но даже если «Газпром» и вправду сдержит обещание и сократит транзит до 10-15 млрд куб. м в год, о быстром выходе из игры украинской ГТС сразу после 2020 года говорить преждевременно, считает аналитик, поскольку старт «Северного потока — 2» намечен на конец 2019-го — начало 2020 год. При этом на территории Германии еще в течение 2020 года будет строиться продолжение ветки «потока» для дальнейшей транспортировки газа, а это значит, что в полной мере труба работать не сможет и мощности украинской ГТС в гораздо большем объеме будут востребованы как минимум год.

Это дает Украине надежду на то, что она сможет играть первую скрипку в переговорах по подписанию нового транзитного контракта, считает Алексей Антонов. Можно быть почти уверенными в том, что «Газпром» будет подписывать с Украиной новый транзитный договор, но не очень пока понятно на каких условиях и какова будет роль транзитера, полагает аналитик. Будет ли покупать Украина газ у России тоже пока открытый вопрос – поскольку объективно реверсные поставки из ЕС для «Нафтогаза» обходятся дороже, а европейцы на консультациях в Брюсселе не раз предлагали пойти на перемирие с «Газпромом» хотя бы в плане закупки газа.

Но очевидно, говорит Алексей Антонов, что в следующем году, если Украина не будет предпринимать действенных мер по поиску средств на модернизацию и поддержку ГТС – система может давать сбои, что может вызвать и перебои в поставках, чего быть не должно. В какой-то степени это будет на руку американскому СПГ, который и так продолжает искать себе достойное место на европейском рынке.

Иными словами, заключает Алексей Антонов, в надежности украинской ГТС сейчас заинтересованы все: «Газпром» поскольку «Северный поток — 2» в полной мере сможет работать только после 21-года, Европа, которой важна бесперебойность поставок, и Украина которой нужны более выгодные для себя условия в плане оплаты транзита. Учитывая все эти факторы можно сделать вывод, что даже если Украина не сможет изыскать полную сумму на поддержку ее ГТС, вполне вероятно, что ЕС найдет возможность оказать ей в этом поддержку.

Таким образом, можно сделать вывод, что, да, крах газотранспортной системе Украины действительно грозит, но европейцы не только в состоянии, но и окажутся готовы отвести эту угрозу в случае ее приближения. Остаются вопросы по поводу схемы финансирования и того, чья в итоге это будет труба.