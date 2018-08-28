Неожиданный поворот: Меркель открывает на Каспии второй фронт против «Северного потока 2»

По общеизвестной версии канцлер ФРГ Ангела Меркель является главным лоббистом российского проекта «Северный поток — 2», что не мешает ей при этом вести войну против газовой монополии «Газпрома» путем открытия второго «газового фронта» на Каспии, пишет портал pravda.ru.

В этих целях Германия стала ярым поклонником создания масштабного газового проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает экспорт газа из Туркмении и Азербайджана в Европу. Проект активно поддерживает и Анкара.

«Южный газовый коридор», оцениваемый в 40 миллиардов долларов, протяженностью в 3500 километров, пройдет от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию.

Трубопровод включает в себя расширенный Южнокавказский газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, турецкий трубопровод TANAP (Трансанатолийский газопровод) и европейский TAP (Трансадриатический газопровод).

При этом Меркель, как считаю аналитики, понимает, что Азербайджан не сможет в одиночку поставить достаточное количество газа в Европу для избавления ее от российской газовой зависимости. Поэтому Германия взяла на себя миссию подключить к азербайджанской трубе соседнюю Туркмению, занимающую четвертое место в мире по запасам газа.

На пути проекта, несмотря на имеющееся решение о строительстве по дну Каспия Транскаспийскойго трубопровода, возникли препятствия в виде неопределенного статуса Каспия.

Сдвинуть ситуацию с «мертвой точки» помогло, как ни странно, строительство «Северного потока-2». Неожиданная поддержка проекта Германией против воли США и партнеров по ЕС объясняется не чем иным, как холодным расчетом канцлера, которая в обмен на разрешение ЕС строительства «Северного потока — 2» потребовала от Москвы поддержку строительства Транскаспийского трубопровода.

Как известно, 12 августа в Актау состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспия, завершившее двадцатилетний спор. Подписи под документом, который содержит множество аспектов, в том числе и военных, поставили президенты России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана.

Главным положением для Ангелы Меркель является упоминание о праве каждой из пяти стран Каспия прокладывать по дну моря трубопровод, что отныне убирает препятствия на пути Брюсселя по строительству магистрали по дну Каспия.

В этой связи стоит напомнить, что сразу после подписания Ангела Меркель впервые за 13 лет своего пребывания в кресле канцлера посетила Баку , где достигла первых договоренностей о совместных шагах по подключению к «азербайджанской трубе» соседней Туркмении, чей президент уже с нетерпением ожидает приезда инвесторов из Европы для обсуждения сделки.