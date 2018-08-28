Путин рассказал, способна ли Россия осуществить научно-технологический прорыв

В ходе своего выступления на форуме «Технопром-2018», который проходит в Новосибирске, президент России рассказал, способна ли наша страна осуществить научно-технический прорыв.

По его словам, такой прорыв власти поставили в число ключевых национальных идей. Однако его возможно совершить объединив усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества людей, передаёт РИА Новости.

Кроме того, российский лидер отметил, что перспективные научные идеи и разработки должны быстро находить свое применение и превращаться в успешный коммерческий продукт.

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Продолжая рабочую поездку в Сибирский федеральный округ, президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня в Новосибирск, где принял участие в пленарном заседании международного форума «Технопром-2018», а также посетил выставку технологического развития.

Основная тема форума – содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоемких «интеллектуальных» технологий в традиционных отраслях промышленности.