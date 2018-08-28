Рим и Брюссель опять сошлись врукопашную

Италия пригрозила заблокировать принятие очередного бюджета Евросоюза и перестать платить взносы, но в ответ услышала недвусмысленную угрозу жестких санкций.

Правительство Италии не находится у власти еще и ста дней, но уже успело несколько раз серьезно поссориться с Брюсселем. Большинство выяснений отношений касается мигрантов. Министр внутренних дел Италии и лидер ультраправой партии «Лига» Маттео Сальвини грудью стал на пути беженцев, пытающихся попасть из Африки в Европу через Средиземное море и Италию.

Сальвини, который сейчас является несомненным политическим лидером Италии, неоднократно выдвигал ультиматумы Еврокомиссии с требованием переправить африканских беженцев в какую-нибудь другую европейскую страну, но соседи с очень большой неохотой соглашаются забирать африканцев.

По требованию Рима Брюссель даже собрал внеочередной саммит, посвященный исключительно проблеме мигрантов. На нем был принят ряд решений, наиболее важным из которых считается соглашение об открытии центров по приему мигрантов как на территории ЕС, так и в Африке. Однако соглашение составлено в таких неопределенных выражениях и так нечетко прописано, что с его выполнением возникают проблемы.

На прошлой неделе Рим отказался принимать очередное судно с мигрантами – Diciotti, а заодно и пригрозил Брюсселю заблокировать принятие бюджета ЕС и перестать платить взносы, так как остальные члены ЕС не выполняют предложения Италии по мигрантам. В конце прошлой недели Луиджи Ди Майо, вице-премьер Италии и лидер движения «Пять звезд», входящего в правящую коалицию, заявил, что его партия отказывается платить в европейскую казну взносы в размере 15-20 млрд евро, потому что члены ЕС отказываются забирать у Италии мигрантов.

На следующий день Рим получил ответ из Брюсселя.

«Если Италия откажется вносить свой взнос в евробюджет,- заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер,- то это произойдет впервые в истории Евросоюза. Это нарушение договорных обязательств, оно приведет в принятии жестких санкций в отношении Италии».

Свою угрозу Ди Майо произнес накануне пятничной встречи послов 12 европейских государств с надеждой, что будет принято хоть какое-то решение, устраивающее итальянцев. Однако послы, как и прогнозировали политологи, разъехались, ни до чего не договорившись. На встрече, кстати, представитель Италии неоднократно пытался свести обсуждение к кораблю почти неделю стоял со 150 мигрантами в сицилийском порту Катания, но другие участники возражали, что приехали обсудить общую стратегию, а не конкретные вопросы.

«Мы рассмотрим все меры относительно европейского бюджета,- заявил Луиджи Ди Майо в видеообращении на своей странице в Facebook,- и заблокируем то, что нас не устраивает. Другие же европейские государства не делают то, что им не нравится».

Между тем, теперь, когда стало очевидно, что Брюссель и остальная Европа не собирается забирать мигрантов у Италии, Ди Майо и еще более воинственно настроенному Сальвини нужно что-то делать с финансовыми угрозами. Мнения в правительстве разделились. Премьер-министр Джузеппе Конте после возвращения посла из Брюсселя с пустыми руками угрожающе заявил, что Италия не оставит это без последствий. Однако его подчиненный, глава МИД Энцо Моаверо заявил, что платить взносы обязаны все члены ЕС, включая Италию.

Что касается последнего задержанного итальянцами корабля, то его пассажирам все же разрешили сойти на берег, но лишь после того, как всех их «разобрали»: по 20 мигрантов согласились взять Албания и Мальта и еще сто человек приютят католические епископы Италии.

Происходящее в Средиземном море напоминает детскую игру, кто мигнет первым. Что будет дальше, предсказать нетрудно. Остается ждать захода в итальянский порт очередного корабля с мигрантами. Итальянские власти вновь запретят им сходить на берег, и вновь начнется томительное ожидание, пока кто-нибудь не согласится принять африканцев.