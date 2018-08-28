В Минпромторге рассказали о росте дефицита на мировом рынке алюминия

Денис Мантуров – глава Минпромторга РФ – заявил, что на мировом рынке начал возникать дефицит алюминия.

По его словам, формируется уже постепенно мировой дефицит алюминия от 1,5 до 2 млн тонн по году, передаёт РИА Новости.

«Мы рассчитываем на рост производства, переработки, потребления этой продукции», – подчеркнул чиновник.

При этом он напомнил, что в нашей стране продолжает действовать программа поддержки переработки первичного алюминия, утвержденная в прошлом году Кабмином РФ.

«Планируем в этом году, как и в прошлом, прибавить где-то 300 тысяч тонн и постепенно к 2025 году выйти на объемы 50% переработки первичного алюминия внутри страны. Рассчитываем, что увеличение объемов потребления будет двигаться дальше», – резюмировал Мантуров.