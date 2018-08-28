В России объявлены крупнейшие за последние 37 лет военные учения

Выступая перед журналистами в Абакане, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что намеченные на 11 - 15 сентября военные учения «Восток-2018», станут крупнейшими с 1981 года. Главу Минобороны цитирует «РИА Новости». Сообщается, что к учениям будут привлечены почти 300 тыс. военных.

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тыс. летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ», — рассказал Сергей Шойгу.

Отмечается, что в учениях будет задействованы танки, БТР, БМП, а также самолеты, вертолеты и беспилотники. Начнутся маневры с большой серии подготовительных мероприятий, которые включают в себя 15 специальных учений по обеспечению войск.

Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности, ставшая, по словам Шойгу, «хорошей практикой в нашей жизни и работе».