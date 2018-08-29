В этом году поступления в бюджет Крыма от туристической сферы выросли на 30% по сравнению с 2017-м. Главная задача на новый сезон, по словам главы региона Сергея Аксенова, - «догнать Турцию и Болгарию» по качеству предоставляемых услуг.

«Стоит задача — создать условия, чтобы цена и качество соответствовали тому, что предлагается, в том числе с точки зрения конкуренции со странами, которые находятся в черноморском бассейне. Мы отстаем, если объективно говорить, и от Турции, и от Болгарии с точки зрения качества услуг, но считаю, что наверстать это можно», —рассказал Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Если подводить итоги по завершающемуся сезону, то «на середину июля: прямых поступлений в бюджет у нас на 30% больше, чем было в 2017 году на эту же дату», подчеркнул чиновник.

При этом Аксенов считает, что окончательные итоги этого сезона правильно подсчитывать в сентябре. Что касается турпотока, то отдыхающих в этом году было на 20% больше, чем в прошлом году, сообщил глава Крыма.

«Я думаю, любого вы спросите, и он визуально скажет, что ситуация отличается от прошлого года. Мне последние фотографии с алуштинских и судакских пляжей привозили – как при Советском Союзе — забито, лечь некуда», — подчеркнул он