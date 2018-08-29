Санкции могут заставить Германию отказаться от проекта «Северный поток-2»

Немецкая энергетическая компания Uniper может покинуть проект «Северный поток-2» и отказаться от строительства подводной части газопровода, если США наложат ограничения на партнеров России, заявил заместитель генерального директора компании по финансам Кристофер Делбрюк. Он отметил, что компания не хочет лишиться возможности торговать за американские доллары.

«Мы не можем рисковать, как компания, тем, что фактически окажемся под американскими санкциями. В этом случае мы были бы исключены из платежного оборота и не смогли бы торговать за американские доллары», –цитирует топ-менеджера издание Finanz Nachrichten.

Как известно европейские бизнесмены не поддерживают санкции против России, ранее подобную позицию США раскритиковал глава МИД Германии Хайко Маас. Министр также высказал беспокойство в связи с общим вектором экономической политики Вашингтона и его стремлении повлиять на энергетическую политику ЕС, заставив перейти на дорогой заокеанский СПГ.

Маас подчеркнул тогда, что Берлин приветствует поставки американского сжиженного газа на европейский рынок, но только в том случае, если решения по закупкам принимаются исходя из их стоимости, а не принуждения с помощью санкций.