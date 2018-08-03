Европа в огне

Из-за охвативших Европу лесных пожаров, вызванных жуткой жарой, взрываются даже мины и бомбы, оставшиеся после Второй мировой войны.

То, что сейчас происходит в Старом Свете, не могут припомнить даже старожилы. Континент изнывает от рекордной жары и задыхается в дыму лесных пожаров. Леса горят, особенно на юге Европы, каждый год, но в этом году ситуация осложняется новой опасностью: в Германии из-за лесных пожаров начали взрываться оставшиеся еще после II Мировой войны боеприпасы. В последних числах июля с этим новым, смертельно опасным феноменом столкнулись пожарные, боровшиеся с огнем юго-западнее Берлина.

Взрывы произошли в сосновом лесу в 40 километрах от немецкой столицы, в районе деревни Фихтенвальде. Для борьбы с огнем в таких чрезвычайных условиях пришлось вызывать на помощь пожарный танк, специальное устройство, применяемое в особо тяжелых условиях и изготавливаемое обычно на платформе боевых танков. Пламя удалось остановить лишь в 800 метрах от деревни.

Рекордная жара вызвала обмеление рек и водоемов в Германии. Уровень воды в Эльбе сейчас такой низкий, что из воды начали показываться военные снаряды и бомбы. В Магдебурге, например, уровень воды сейчас всего лишь в нескольких сантиметрах от исторического минимума, зафиксированного в 1934 году.

На востоке ФРГ, в земле Саксония-Анхальт, полиция предупреждает — не трогать гранаты, мины и другие боеприпасы и оружие, которые сейчас из-за экстремальных погодных условий вышли, можно сказать, на поверхность. Достаточно сказать, что боеприпасы были найдены на прошлой неделе в пяти разных местах. Всего же в июле были сделаны 24 смертельно опасные находки. В основном их находят в местах, в обычное время находящихся под водой. Для сравнения: за весь прошлый год боеприпасы, оставшиеся со времен войны, находили 12 раз.

Саперам приходится работать, не покладая рук, 24 часа в сутки. Нередко они вынуждены обезвреживать опасные находки на месте. Несмотря на семь десятилетий в воде большинство боеприпасов находятся в рабочем состоянии.

Этот июль стал в Германии самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Синоптики не обещают немцам скорого избавления от изнурительной жары. Согласно прогнозам, высокие, хотя уже и не рекордные температуры сохранятся как минимум еще несколько дней.

Подобную картину, за исключением разве что мин и гранат, можно сейчас наблюдать на большей части Европы.

Власти Польши запретили в последние дни июля купаться на ряде пляжей на побережье Балтийского моря из-за опасной экологической обстановки – в воде из-за высокой температуры с большой скоростью размножаются ядовитые бактерии. Вода в Рейне и Эльбе так нагрелась, что в них начала задыхаться рыба.

В Цюрихе полицейским собакам выдали специальные «туфли» для того, чтобы они не обжигали лапы о раскаленные мостовые. Власти Швейцарии запретили фейерверки, опасаясь, что они могут вызвать лесные пожары. В Норвегии водителей предупреждают быть особенно бдительными, потому что олени и овцы нередко ищут спасительную тень в тоннелях.

Наиболее серьезная обстановка, как обычно, на юге, в средиземноморских странах. Там столбики термометров, предупреждают синоптики, в ближайшие дни могут подняться до отметки 40°. В центре и на севере Италии введен красный уровень опасности, самый высокий по трехуровневой шкале.

В Португалии, где жара унесла в прошлом году жизни 114 человек, ждут в предстоящие выходные рекордных температур. Власти предупреждают о высоком риске лесных пожаров. В состоянии 24-часовой готовности находятся почти 11 тыс. пожарных и 56 самолетов и вертолетов.

Португальцы могут утешаться мыслью, что в этом году соседям – испанцам приходится еще труднее. В 27 из 50 испанских провинций объявлено чрезвычайное положение в связи с рекордно высокими температурами.

«Хронически» тяжелая обстановка в Греции, где лесные пожары убили в июне 91 человека.

Даже в северной Швеции в последние недели зафиксированы самые сильные за несколько десятилетий лесные пожары. Леса горят даже за Северным полярным кругом! К счастью, прошедшие на этой неделе дожди несколько улучшили ситуацию.

Шведы, кстати, похоже, нашли новый оригинальный способ борьбы с лесными пожарами. 25 июля истребитель «Грипен» сбросил в районе Альвдалена 220-килограммовую бомбу с лазерным прицелом. Бомбы – эффективное оружие против пожаров, потому что взрыв сжигает весь кислород на поверхности земли и не дает пламени распространяться.