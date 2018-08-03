Радикальная идея — стаж вместо возраста

Борис Титов предлагает россиянам выходить на пенсию после выработки определенного трудового стажа, либо даже «докупать» недостающие годы. Из-за последней идеи трудно избежать взгляда на эти, вполне серьезные и интересные предложения без юмора, поскольку невольно вспоминается мечта многих школьников выйти на пенсию сразу после получения аттестата. Из серьезного обращает на себя особое внимание критика «балльной» системы и подчиненности Пенсионного фонда Минфину.

Независимый ПФР — это правильно

Согласно предложениям бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чтобы реформировать пенсионную систему в России, необходимо систему, при которой человек становится пенсионером по достижении определенного возраста, заменить такой, при которой выход на пенсию будет осуществляться при выработке определенного стажа. Минимальный стаж, необходимый для получения пенсии, он предлагает ввести на уровне 30 лет — причем для всех профессий и видов занятости.

Кроме того, по замыслу Титова, потенциальные пенсионеры смогут «докупить недостающий стаж». Средняя зарплата по стране, по данным Росстата, составляет примерно 27 тыс. рублей, напомнил он, а 22% взносов — это около 6 тыс. рублей в месяц или 72 тыс. в год. «Минимальный стаж — 30 лет для всех без исключений. Допустим, человеку, достигшему возраста 50-55 лет, не хватает 10 лет стажа. Он доплачивает 720 тыс. рублей и может рассчитывать на пожизненное получение пенсии 15 тыс. рублей (индексируется по инфляции), 180 тысяч в год», — передает ТАСС слова бизнес-омбудсмена.

При этом выкупать стаж по задумке можно в любой момент, когда есть средства. «Такая система рассчитана на разнообразие рынка труда, потому что охватывает разные формы занятости, разные виды деятельности, разные условия получения дохода», — рассказал о преимуществах такого подхода Титов.

Второе предложение Бориса Титова - отменить балльную систему начисления пенсий. «Она, к сожалению, означает, что вы вообще не знаете, сколько вам заплатят через 30 лет. Цена балла будет такой, какую назначит государство», — пояснил он.

При этом, уверен бизнес-омбудсмен, необходимо провести реформу Пенсионного фонда, изъять его из управления Минфином и сделать независимым. А все важнейшие решения (ставка взносов, варианты и объем инвестиций) должны определяться советом директоров, в который на паритетных началах будут входить представители государства, профсоюзов и работодателей (в лице деловых объединений — РСПП, «Деловая Россия», ОПОРА).

Интересно только на первый взгляд

Такая система, конечно, не лишена смысла, признает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Она, по словам эксперта, на первый взгляд, более логична, чем автоматическое начисление пенсии по выслуге лет. Впрочем, и идея не нова. Замена пенсионного возраста трудовым стажем уже практикуется, например, на Украине. С тем самым «выкупом» стажа.

Но возникает главный вопрос. Для чего все это нужно? Если только для того, чтобы нивелировать негативный эффект от самого словосочетания «пенсионный возраст», то полагает Ирина Капитанова, идея изначально обречена на провал. Для этого можно посмотреть на пример соседней страны и на реакцию населения на это нововведение. Но больше всего вопросов вызывает так называемый «выкуп» стажа. «Человеку с зарплатой 27 тыс. рублей предлагается докупить необходимое трудовое время за 720 тыс. Вы серьезно? Брать очередной кредит? 720 тыс. — это цена хорошего автомобиля и что-то мне подсказывает, что выбор гражданина с зарплатой 27 тыс. будет в пользу последнего», – говорит эксперт.

К этой истории даже можно было отнестись серьезно, указывает Капитанова, если бы не существующее уже «софинансирование» пенсии, когда ПФР предлагал удваивать пенсию на собственные взносы граждан. Платишь 1 тыс. в месяц и получаешь 1 тыс. к пенсии. В этой программе приняли участие 21,6 тыс. граждан — капля в море. Так что прогнозировать количество желающих принять участие в покупке стажа за сумму, близкую к 1 млн, крайне сложно. Поэтому, заключает Ирина Капитанова, альтернативы пенсионному возрасту на данный момент нет.

Интересно, но это уже не пенсия

Трудовая пенсия по старости – это замещение утраченного заработка для граждан, собственным трудом заработавших это право, напоминает директор развития агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. Стаж 30 лет и назначение трудовой пенсии только с таким условием приведет к балансу пенсионную систему, но необходимо решить еще два вопроса: размер уровня зарплат должен быть минимум вдвое выше, особенно с учетом стоимости рубля; многочисленные льготники будут забирать больше, чем приходит денег в ПФР, а их количество необходимо снизить.

Таким образом, указывает эксперт, предлагается убрать с повестки дня сам подход к пенсии, как возрасту выхода на заслуженный отдых, а поменять его на формирование выплат по аналогии со страховкой по утере трудоспособности, по истечении срока. Конечно, признает Сергей Звенигородский, в существующих условиях для государства важнее определиться с миллионами льготников, а также увеличить размер отчислений на каждого человека.

Со льготниками в ближайшие два года ситуация будет разрешена в пользу государственного подхода, то есть врачи, учителя и часть военных, которые не работают (служат) в тяжелых и вредных условиях, но имеют высокую эмоциональную нагрузку, будут получать льготы по новым правилам (они еще не определены). С размером отчислений для бюджетников и связанных с госкомпаниями работников будет сложнее, поскольку ослабления рубля используются государством на развитие и социальную сферу, а на зарплату средств пока не хватает.

Если новый подход к пенсии будет принят, тогда очень многие граждане, работавшие в 90-е годы, не смогут получать трудовые пенсии, поэтому введение такой реформы будет иметь смысл с вводом изменений от 2030-2035 года, считает Сергей Звенигородский. Отсрочка по введению может быть и меньше, но государство уже в ближайшее время не сможет делать выплаты по всем взятым на себя обязательствам (по инфляции), поэтому новые бюджетные заимствования замедлят развитие страны и также не помогут пенсионерам 2030-го года и далее.

По словам эксперта, ввод пенсии по стажу и зарплате станет шагом вперед для ПФР и граждан, поскольку будет четкая установка – пенсия для законопослушных граждан. К сожалению, часть людей оказалась в заложниках у работодателей, которые минимизируют издержки (и не всегда они тратят деньги только на себя), поэтому «теневой сектор» необходимо радикально сократить, а в ближайшее время этот вопрос не решить. Все упирается в экономическую систему отношений государство-бизнес-граждане, поэтому только изменения в ней приведут к положительному результату.