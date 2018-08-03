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Москва, 03.08.2018

В колонии умер убийца бывшего полковника Буданова

«Expert Online» 2018

Юсуп Темирханов, которого осудили за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, скончался в омской колонии.

Со слов адвоката умершего Розы Магомедовой, Темирханов скончался в медицинской части колонии от остановки сердца, передаёт РИА Новости.

При этом она отметила, что у него долгое время были проблемы со здоровьем, и защита неоднократно пыталась добиться его досрочного освобождения.

Наша справка

Юсупа Темирханова осудили в 2013 году на 15 лет за убийство Буданова (в июне 2011 года). Следователи установили, что он выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре российской столицы.

Экс-полковника Юрия Буданова обвинили в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой в марте 2000 года. Впоследствии суд снял обвинение в изнасиловании, однако в 2003 году приговорил его к 10 годам лишения за убийство, похищение человека и превышение должностных полномочий. Однако в январе 2009 года Буданов вышел на свободу по УДО.

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