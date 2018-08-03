В МЧС вновь предупредили москвичей об аномально высокой жаре

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, предупредили жителей и гостей столичного региона о сильной жаре, которая ожидается сегодня в городе и области.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, днём 3 августа с 10:00 мск до 17:00 мск в столице России ожидается очень сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градусов, передаёт ТАСС.

В связи с прогнозируемыми явлениями Главк МЧС РФ рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, носить головные уборы и пить больше воды.

Напомним, накануне Главное Управление МЧС РФ по Москве также публиковало экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой, которая установилась в столичном регионе. Спасатели рекомендовали москвичам и гостям российской столицы быть осторожными и внимательными, избегая перегрева на солнце.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре посоветовали работодателям сокращать для своих сотрудников рабочий день до 4 часов, если температура в помещении, где они трудятся составляет от плюс 28,5 до 30,5 градусов и выше.