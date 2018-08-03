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Москва, 03.08.2018

В России ожидается дефицит вагонов

«Expert Online» 2018

Осенью 2018 года в России ожидает дефицит вагонов.

При этом в РЖД нашли целый ряд причин, которые в этом году могут привести к нехватке подвижного состава, пишет газета «Коммерсант».

Согласно данным издания, представители отрасли признают, что в настоящее время они столкнулись с нехваткой запчастей и росте цен на них. Именно из-за этого будет остро ощущаться нехватка более 20 тыс. полувагонов. По мнению участников рынка, необходимо также решить проблемы с замедлением движения вагонов на сети из-за ремонтных работ и ростом отцепок вагонов в ремонт.

Ранее сообщалось, что «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) выделит старые вагоны в отдельный эконом-класс, а в остальных поездах будут введены ввести три класса обслуживания.

Согласно документу ФПК «О стратегических задачах компании до 2025 и 2030 годов», выдержки из которого публикует РИА Новости, все поезда в России будут делиться на три типа: «дневной экспресс», «ночной поезд», «традиционный поезд», а каждый из них – на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. При этом старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».

Позже в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прокомментировали информацию о создании в нашей стране железнодорожного лоукостера. По данным пресс-службы ведомства, ФАС РФ положительно относится к вступлению РЖД в борьбу за потребителя, выводу новых продуктов на рынок и повышению качества услуг.

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