Российские деньги изменятся до неузнаваемости

Аркадий Трачук – генеральный директор АО «Гознак» – рассказал журналистам, что предпосылки для изменения дизайна российских банкнот сформировались.

При этом он подчеркнул, что пока окончательного решения нет, оно остаётся за Банком России, передаёт РИА Новости.

«Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей», – отметил Трачук.

Гендиректор «Гознака» считает, что если Центробанк устроят эти результаты по долговечности, надёжности, устойчивости защитных признаков и качеству сортировки, то в основу модернизации действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах в 200 и 2000 рублей.

Напомним, ЦБ РФ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили изображенные на них регионы – Дальний Восток и Крым.



