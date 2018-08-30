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Москва, 30.08.2018

Учёные выяснили, какая диета помогает мужчина избежать импотенции

«Expert Online» 2018

Ученые, выступавшие на ежегодной конференции Европейского кардиологического общества в Мюнхене заявили, что мужчины, которые питаются оливками, рыбой и другими продуктами средиземноморского происхождения, в среднем на 40% реже становятся жертвами импотенции, чем остальные их сверстники.

По их мнению, диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Ярким примером позитивного действия средиземноморской диеты можно найти на греческом острове Икария на востоке Эгейского моря, чьи жители в среднем живут заметно дольше, чем остальные люди, и отличаются необычно хорошим состоянием здоровья и сексуальной активностью в преклонные годы жизни, передаёт РИА Новости.

Для подтверждения этого греческие учёные провели специальное исследование, в котором участвовало около 700 пожилых мужчин, согласившихся ответить на вопросы об их половой жизни и диете.

Как правило, примерно половина из них в возрасте от 60 до 67 лет страдает от импонтенции и других проблем с работой половых органов.

При этом ответы жителей острова Икария, которые придерживаются средиземноморской диеты, отличались от ответов их сверстников из других регионов страны – для них совершенно не характерно половое бессилие – всего 20% пожилых жителей острова жаловалось на проблемы в личной жизни.

Как показали дальнейшие наблюдения и сравнения, вероятность развития импотенции очень сильно зависела от того, как много фруктов, овощей, рыбы и других средиземноморских блюд содержала диета мужчин.

Согласно мнению учёных, эти продукты помогали их организму поддерживать кровеносную систему в полном порядке, что крайне важно для работы мужских половых органов. Кроме того, они помогали им избавляться от лишнего жира, мешающего сборке молекул тестостерона, мужского полового гормона, и его корректной работе.

Исследователи убеждены, что дальнейшие наблюдения за жителями острова Икария помогут понять, какие именно продукты сильнее всего снижают шансы на развитие импотенции, и выделить те молекулы, которые связаны с этим действием.

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