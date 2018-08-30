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Москва, 30.08.2018

Литва терпит миллионные потери из-за отказа от российского газа

«Expert Online» 2018

Литва может надеяться на снижение цен на газ, только увеличив закупки у «Газпрома»,  рассказал главный редактор журнала «Геоэнергетика.ру» Борис Марцинкевич в интервью Sputnik Литва.

Журналист отметил, что Литва уже потратила 260 миллионов евро на инфраструктуру для приема и транспортировки СПГ. Также страна продолжает арендовать судно-газохранилище для СПГ за 60 миллионов евро в год, его выкуп обойдется в 130-140 миллионов евро. В Литве никто не понимает, каким образом и когда окупится СПГ-терминал в Клайпеде. Как считает Марцинкевич, для Вильнюса лучший выход из ситуации – закупка российского трубопроводного газа.

«Какой бы газ ни приходил в Литву, он все равно не сможет конкурировать по ценам с "Газпромом"», - заявил эксперт, комментируя недавнее высказывание премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса о том, что покупка терминала СПГ поможет «сдержать» «Газпром».

«Понятно, что у Германии, которая покупает от 50 до 60 миллиардов кубометров газа, цена одна, а Литва, которая покупает в пределах 1 миллиарда кубометров, конечно, получит другую цену», — подчеркнул Марцинкевич, который уверен, что маленькому государству не «потянуть» такую стоимость топлива и легко разориться.

При этом эксперт напоминает о технологической отсталости Литвы в развитии СПГ-промышленности.

«Литовцам сейчас надо придумывать, как обучать своих специалистов, договариваться с норвежцами, чтобы они обучали на месте, как-то еще», — рассказал Марцинкевич, который напомнил, что в Литве никогда не было подобного вида промышленности. Это означает, что прежде, чем «заказывать судно, которое имеет достаточно специфические особенности, нужно хоть что-то понимать в этой области».

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