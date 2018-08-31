Если хочешь стать богатым - делай что-то для бедных

Мы посетили город Владимир, где познакомились с Артемом Силоновым, совладельцем сети пекарен «Добрые булки». Он точно за честный бизнес

Начинал с вложений в 800т.р., а к настоящему моменту вышел на 15 торговых точек. Каждая, из которых является практически автономным производством, можно сказать, это мини пекарни, где клиенты получают свежие, с пылу с жару, продукты. Вместе с ним мы сформировали реальное предложение о сотрудничестве. Также, Артём раскроет секрет, в чем Москва отстаёт от Татарстана и Сибири.