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Москва, 31.08.2018

Если хочешь стать богатым - делай что-то для бедных

«Expert Online» 2018

Мы посетили город Владимир, где познакомились с Артемом Силоновым, совладельцем сети пекарен «Добрые булки». Он точно за честный бизнес

Начинал с вложений в 800т.р., а к настоящему моменту вышел на 15 торговых точек. Каждая, из которых является практически автономным производством, можно сказать, это мини пекарни, где клиенты получают свежие, с пылу с жару, продукты. Вместе с ним мы сформировали реальное предложение о сотрудничестве. Также, Артём раскроет секрет, в чем Москва отстаёт от Татарстана и Сибири.

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