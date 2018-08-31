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Москва, 31.08.2018

Россияне перестанут сдавать показания счетчиков

«Expert Online» 2018

Вместо индивидуальных счетчиков расхода электроэнергии в российских многоквартирных домах будут установлены общедомовые счетчики с функцией дистанционной передачи данных. Информацию озвучил Минстрой, сообщают «Известия».

Уточняется, что после 1 января 2020 года все новостройки, будут оснащены автоматическими системами учета электроэнергии, которые будут посылать в расчетный центр всю информацию о расходах электроэнергии в режиме онлайн. Таким образом, потребители избавятся от обязанности сдавать показания счетчиков и контролировать сроки их поверки.

Ведомство уже разработало законопроект об интеллектуальном учете в водоснабжении, который определяет порядок перехода на онлайн-учет.

Уточняется, что заменить старые приборы на новые счетчики можно одновременно с поверкой уже действующих приборов.

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