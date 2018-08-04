Выбор люстры для дома: важные моменты

На российском рынке предлагается богатый выбор люстр разных типов и стилей. Среди них имеются и классические подвесные изделия, обрамленные хрустальным абажуром с коваными украшениями, и непритязательные пластиковые и алюминиевые потолочные осветительные приборы в стиле модерн или хай-тек.

Особую популярность в последнее время завоевали люстры, приобрести которые можно в магазине светильников, изготовленные с применением всевозможных технических и инженерных ноу-хау. К примеру, светильники, сделанные из современных экологически чистых материалов, со встроенными светодиодами или с пультом ДУ. При таком разнообразии предложений выбор люстры – весьма непростая задача. К тому же при принятии решения, наряду со своими личными вкусами касательно стиля, габаритов или цвета люстры, следует вдобавок принимать во внимание и особенности помещения, которое будет ей освещаться.

Дать универсальные советы по выбору люстры довольно трудно. Решение необходимо принимать в соответствии со своими вкусами и особенностями дизайна помещения, для которого приобретается люстра. Гармонично вписавшийся в интерьер светильник будет радовать глаз и получит достойную оценку знатоков прекрасного. Но несколько общих правил все же желательно соблюдать во всех случаях. Нужно принимать во внимание конструктивные особенности потолков. Для уютных помещений небольшой площади желательно приобрести потолочную люстру. В комнатах с низкими потолками лучше обойтись без громоздких подвесных осветительных приборов.

Кроме того, при выборе люстры следует принимать во внимание ее технические параметры: