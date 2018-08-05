Как правильно выбрать контактные линзы

Контактные линзы – один из наиболее эффективных и надежных методов коррекции зрения. Однако чтобы они не вредили глазам и были комфортны в носке, следует правильно за ними ухаживать, а подбор необходимых диоптрий доверять исключительно профессионалам.

Особенности подбора контактных линз

Некоторые пациенты, нуждающиеся в коррекции зрения, совершают грубейшую ошибку, выбирая контактные линзы самостоятельно. В конечном итоге такая халатность может привести к еще большим проблемам с глазами. Чтобы этого избежать, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту-офтальмологу, к примеру в оптику https://www.kord-optika.ru/, который в первую очередь осмотрит глаза на предмет имеющихся заболеваний и противопоказаний к ношению линз.

Далее доктор определит вид имеющегося дефекта зрения (астигматизм, близорукость, дальнозоркость и т.д.) и только после этого приступит к подбору контактных линз, которые максимально подойдут пациенту. После чего, исходя из образа жизни пациента и состояния его глаз, врач даст рекомендации по режиму их ношения и срокам замены.

Чтобы понять, насколько линзы будут комфортны в носке, сначала надевается пробная пара. В ней пациент ходит в течение 10 – 15 минут, по истечении которых офтальмолог проверяет, идеально ли они приняли форму глаза. Нередки случаи, когда для подбора подходящих линз приходится примерить несколько пробных пар.

После того, как нужная модель найдена, врач еще раз проверяет зрение пациента, но уже в контактных линзах. Ну и напоследок, офтальмолог проводит обязательный инструктаж пациента по правилам использования контактных линз. Учит надевать их и снимать, рассказывает особенности ухода.

Регулярность проверки зрения при ношении контактных линз

Проверять зрение после приобретения первой пары линз следует через месяц их ношения. Следующий поход к офтальмологу будет необходим через три месяца, потом через шесть. Далее проверять зрение нужно будет не реже раза в год. Но не стоит забывать, что в случае возникновения неприятных ощущений, следует тут же обратиться к специалисту. При желании сменить тип линз, также без помощи доктора обойтись не получится.

Что касается самостоятельного приобретения очередной пары, для этого обязательно понадобится рецепт, выписанный офтальмологом. Так как именно в нем содержится информация о параметрах зрения. Если же у вас его не оказалось, некоторые салоны оптики могут предложить услугу по подбору подходящей модели, что очень удобно. Но помните, ни в коем случае не стоит заниматься выбором контактных линз, полагаясь лишь на собственную интуицию.