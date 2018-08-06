Грузовые авиационные перевозки по России: виды и особенности

В настоящее время популярность грузовых воздушных перевозок по России постоянно увеличивается. Это объясняется тем, что данный способ доставки разнообразных грузов отличается самой высокой скоростью, удобством и надежностью.

С использованием авиационного транспорта можно перевозить разнообразные тяжеловесные грузы нестандартных габаритов, а также грузы, перевозка которых с использованием других типов транспортных средств затруднительна или невозможна: скоропортящиеся, ядовитые, взрывоопасные и др, подробнее посмотреть тут.

Грузовые авиационные перевозки производятся в любую точку нашей страны: не только в центральные и южные регионы, но и в Западную и Восточную Сибирь, а также на Дальний Восток. Доставка выполняется как прямыми авиационными рейсами между крупными аэропортами, так и чартерными рейсами, которые дают возможность доставлять грузы в наиболее отдаленные уголки Российской Федерации, в населенные пункты с небольшими аэродромами. Главные транспортные узлы, откуда направляются основные потоки грузовых авиационных перевозок по РФ – Москва и Санкт-Петербург. Один из самых крупных московских аэропортов – Домодедово – осуществляет воздушные перевозки любых партий товара в любых направлениях.

Выполнение грузовых авиационных перевозок предполагает транспортировку грузов с минимальными расходами в максимально короткие сроки, включая экспресс-доставку, по досконально проработанным маршрутам. Стоимость этих услуг зависит от целого ряда факторов: размеров и массы доставляемого груза, погоды, технических особенностей транспортировки. Задача фирмы-перевозчика состоит в профессиональном выборе оптимального маршрута, подготовке документации, требуемой для перевозки, а также в осуществлении контроля за грузом на всех стадиях доставки. Расчет тарифов на чартерные авиарейсы производится индивидуально и отличается от расчета тарифов на регулярные рейсы. Наряду с основной оплатой, в состав тарифов на грузовые перевозки стыковочными авиарейсами входит стоимость погрузки и разгрузки на складах, хранения груза на складе между авиарейсами, отслеживания груза в ходе транспортировки, а также дополнительной упаковки и обработки груза, транзитных операций и терминального сбора. В число услуг, оплачиваемых отдельно, входят переупаковка и страхование груза, его экспедиционное сопровождение и охрана при осуществлении всех связанных с транспортировкой операций.