Особенности открытия и ведения бизнеса в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты много лет назад перестали быть отсталой страной с колоссальными запасами нефти и превратились во влиятельное на международной арене государство с высокоразвитой экономикой.

Эту страну любят не только туристы и трудовые мигранты, но и бизнесмены, которым местное правительство предоставило прекрасные условия для предпринимательской деятельности. Благодаря продуманной налоговой политике и победе над коррупцией и бюрократией ОАЭ стали раем для деловых людей.

Важнейшие правила открытия бизнеса в Дубае

Одна из основных сложностей, с которой приходится сталкиваться в ОАЭ иностранным бизнесменам – выбор направления деятельности. Ситуация в данном сегменте экономики развивается весьма динамично – много фирм постоянно закрывается, значительное число фирм продается. Вместо закрытых фирм открываются новые. Для того чтобы предотвратить неудачу, необходимо тщательно выбирать:

Направление деятельности.

Тип фирмы.

Место для ведения предпринимательской деятельности.

Местное банковское учреждение для открытия расчетного счета.

Способ развития бизнеса. В одних случаях целесообразнее открыть новую фирму, в других – приобрести готовый бизнес.

Основные плюсы бизнеса в Дубае

Хотя нерезиденты могут с успехом заниматься бизнесом в любом регионе ОАЭ https://dubai-freezone.ae/ , самым подходящим для данных целей эмиратом считается Дубай. Зарубежные предприниматели отмечают следующие достоинства этого эмирата:

Минимальное налоговое бремя. Если иностранные бизнесмены намерены продавать свои товары на внутреннем рынке ОАЭ, то они уплачивают пятипроцентную таможенную пошлину. Высокие налоги приходится платить местным нефтяникам и банкирам, однако иностранцам войти в их число почти невозможно.

Большое количество свободных экономических зон. В Дубае сосредоточена основная часть СЭЗ этой страны – примерно три десятка. Перед предпринимателями открывается возможность богатого выбора одной из них, более всего подходящей для их деятельности.

Высокоразвитая инфраструктура. В Дубае имеется множество разнообразных жилых и офисных зданий, поэтому найти подходящее место для проживания и для занятия бизнесом не составляет особого труда.

Высокий жизненный уровень в Дубае обеспечивает постоянное наличие платежеспособного спроса, благодаря чему создание прибыльного бизнеса заметно облегчается. К тому же это один из наиболее густонаселенных эмиратов, и в нем нетрудно нанять за небольшую зарплату трудовых мигрантов.

Хотя в Дубае постоянно проживает большое количество туристов и иммигрантов, уровень преступности здесь очень низок. Охрана и замки играют в этом месте символическую роль, и любой гражданин ОАЭ или приезжий может держать при себе крупные денежные суммы в любом месте в любое время, не подвергаясь опасности стать жертвой грабителей.

Основные минусы бизнеса в Дубае

Занятия предпринимательством в Дубае обеспечивают множество выгод. При надлежащем оформлении документации, наличии должного усердия и упорства, грамотного подготовленного бизнес-плана любой бизнесмен может рассчитывать на быстрый успех. Тем не менее, нужно учитывать и те минусы, с которыми связано ведение бизнеса в Дубае: