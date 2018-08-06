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Москва, 07.08.2018

Особенности открытия и ведения бизнеса в Дубае

«Expert Online» 2018

Объединенные Арабские Эмираты много лет назад перестали быть отсталой страной с колоссальными запасами нефти и превратились во влиятельное на международной арене государство с высокоразвитой экономикой.

Эту страну любят не только туристы и трудовые мигранты, но и бизнесмены, которым местное правительство предоставило прекрасные условия для предпринимательской деятельности. Благодаря продуманной налоговой политике и победе над коррупцией и бюрократией ОАЭ стали раем для деловых людей.

Важнейшие правила открытия бизнеса в Дубае

Одна из основных сложностей, с которой приходится сталкиваться в ОАЭ иностранным бизнесменам – выбор направления деятельности. Ситуация в данном сегменте экономики развивается весьма динамично – много фирм постоянно закрывается, значительное число фирм продается. Вместо закрытых фирм открываются новые. Для того чтобы предотвратить неудачу, необходимо тщательно выбирать:

  • Направление деятельности.
  • Тип фирмы.
  • Место для ведения предпринимательской деятельности.
  • Местное банковское учреждение для открытия расчетного счета.
  • Способ развития бизнеса. В одних случаях целесообразнее открыть новую фирму, в других – приобрести готовый бизнес.

Основные плюсы бизнеса в Дубае

Хотя нерезиденты могут с успехом заниматься бизнесом в любом регионе ОАЭ https://dubai-freezone.ae/, самым подходящим для данных целей эмиратом считается Дубай. Зарубежные предприниматели отмечают следующие достоинства этого эмирата:

  • Минимальное налоговое бремя. Если иностранные бизнесмены намерены продавать свои товары на внутреннем рынке ОАЭ, то они уплачивают пятипроцентную таможенную пошлину. Высокие налоги приходится платить местным нефтяникам и банкирам, однако иностранцам войти в их число почти невозможно.
  • Большое количество свободных экономических зон. В Дубае сосредоточена основная часть СЭЗ этой страны – примерно три десятка. Перед предпринимателями открывается возможность богатого выбора одной из них, более всего подходящей для их деятельности.
  • Высокоразвитая инфраструктура. В Дубае имеется множество разнообразных жилых и офисных зданий, поэтому найти подходящее место для проживания и для занятия бизнесом не составляет особого труда.
  • Высокий жизненный уровень в Дубае обеспечивает постоянное наличие платежеспособного спроса, благодаря чему создание прибыльного бизнеса заметно облегчается. К тому же это один из наиболее густонаселенных эмиратов, и в нем нетрудно нанять за небольшую зарплату трудовых мигрантов.
  • Хотя в Дубае постоянно проживает большое количество туристов и иммигрантов, уровень преступности здесь очень низок. Охрана и замки играют в этом месте символическую роль, и любой гражданин ОАЭ или приезжий может держать при себе крупные денежные суммы в любом месте в любое время, не подвергаясь опасности стать жертвой грабителей.

Основные минусы бизнеса в Дубае

Занятия предпринимательством в Дубае обеспечивают множество выгод. При надлежащем оформлении документации, наличии должного усердия и упорства, грамотного подготовленного бизнес-плана любой бизнесмен может рассчитывать на быстрый успех. Тем не менее, нужно учитывать и те минусы, с которыми связано ведение бизнеса в Дубае:

  • Открытие бизнеса без начального капитала здесь невозможно. Начинающему предпринимателю потребуется заплатить госпошлину за внесение в реестр бизнесменов, приобрести лицензию, которая соответствует виду его деятельности, потратить деньги на аренду помещения (его площадь определяется числом резидентских виз для наемных работников), приобрести требуемое оборудование и т. п. Местные банковские учреждения не выдают нерезидентам заемные средства на открытие нового бизнеса.
  • В летнее время в Дубае климат очень жаркий и влажный. И хотя кондиционерами здесь оснащены не только здания, но и автобусные остановки, поток туристов летом почти иссякает. Эту особенность следует принимать во внимание тем, кто намерен получать прибыль за счет путешественников.
  • ОАЭ – мусульманское государство. И хотя его жители относятся к представителям других религий крайне благожелательно, необходимо хорошо разбираться в местной культуре и обычаях, а также к особенностям деловых отношений в этой стране.
  • Граждане других государств могут заниматься бизнесом в Дубае только в пределах СЭЗ. Если же они хотят продавать свои товары и услуги на внутреннем рынке, то им нужно найти местного спонсора, после чего продать ему 51% акций своего предприятия и отдавать 20% годовой прибыли. Такие условия должны обязательно соблюдаться даже в том случае, если этот партнер не выполняет никаких иных функций, кроме номинальных.
  • Свободная реализация спиртного в Дубае запрещена. Спиртное можно приобрести в ресторанах, гостиницах, ночных клубах, однако получить лицензию на реализацию алкогольных напитков очень сложно.
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