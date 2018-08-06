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Москва, 06.08.2018

ЦБ РФ призвал банки ускорить сбор биометрических данных россиян

«Expert Online» 2018

Центробанк призвал кредитные организации ускорить процесс по сбору биометрических данных граждан РФ

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, регулятор провёл закрытое заседание с представителями 15 банков.

Целью встречи послужил медленный сбор биометрических данных клиентов.

При этом отмечается, что в рамках встречи и. о. главы департамента финансовых технологий Центробанка Иван Зимин заявил, что в кредитных организациях до сих пор не реализована возможность предоставления финансовых услуг с мобильных устройств. Кроме того, он призвал банки «ускориться».

Напомним, сбор биометрических данных населения стартовал в российских банках в начале июля 2018 года.

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