ЦБ РФ призвал банки ускорить сбор биометрических данных россиян

Центробанк призвал кредитные организации ускорить процесс по сбору биометрических данных граждан РФ

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, регулятор провёл закрытое заседание с представителями 15 банков.

Целью встречи послужил медленный сбор биометрических данных клиентов.

При этом отмечается, что в рамках встречи и. о. главы департамента финансовых технологий Центробанка Иван Зимин заявил, что в кредитных организациях до сих пор не реализована возможность предоставления финансовых услуг с мобильных устройств. Кроме того, он призвал банки «ускориться».

Напомним, сбор биометрических данных населения стартовал в российских банках в начале июля 2018 года.