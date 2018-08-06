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Москва, 06.08.2018

Украина может закрыть железнодорожное сообщение с РФ

«Expert Online» 2018

Министр инфраструктуры «незалежной» Владимир Омелян заявил, что украинское руководство рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «1+1». По его словам, данный вариант находится сейчас в стадии рассмотрения.

Напомним, ещё в конце 2017 года Омелян предупреждал, что вопрос о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россий власти страны могут решить в 2018 году.

При этом, как он утверждал, убытки от прекращения движения российских поездов через территорию «незалежной» составят всего одну гривну.

Ранее сообщалось, что Украина может выйти из СНГ, а также денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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