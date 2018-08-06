В Россельхознадзоре назвали санкционные продукты, которые уничтожают чаще всего

Начиная с августа 2015 года Россельхознадзор уничтожил более 26 тыс. тонн санкционной продукции.

Среди утилизированной животноводческой продукции чаще всего фигурировали молочные продукты, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные ведомства

Всего на незаконно ввезенную животноводческую продукцию приходится 862,3 тонны. Санкционной подкарантинной продукции уничтожено 24,9 тысячи тонн. Большая часть — это фрукты. Прежде всего, это яблоки польского происхождения, а также томаты турецкого происхождения.

При этом отмечается, что турецкие помидоры не попадали под продэмбарго, однако их было запрещено ввозить в нашу страну в рамках ограничений, действовавших с 1 января 2016 года до ноября 2017 года.

Кроме того, в Россельхознадзоре подчеркнули, что основной поток запрещенной продукции поступает в РФ со стороны Белоруссии. Также наблюдаются случаи ввоза «санкционки» и с территории Казахстана.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российских «дельцов с тяжёлыми погонами» в поставках санкционной продукции в РФ.

При этом он подчеркнул, что эти «дельцы подделывают документы, сами везут», а потом предъявляют претензии Белоруссии.