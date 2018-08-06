В Росстате назвали лидеров по росту тарифов на услуги ЖКХ в РФ

Согласно материалам Росстата, тарифы на услуги ЖКХ в России в июле 2018 года сильнее всего подорожали в Кировской области – на 10,9%.

Второе место по росту коммунальных услуг занимает Чечня (рост 10,3 %), на третьем месте – Крым (9,2%), передаёт РИА Новости.

Кроме того, значительно выросли тарифы ЖКХ в Вологодской и Кемеровской областях – на 8,8% и 7,5% соответственно, а также в Новгородской области – на 7,9%.

В целом по России в июле увеличились тарифы практически на все виды коммунальных услуг. В частности, водоотведение подорожало на 5,4%, водоснабжение холодное – на 4,8%, горячее – на 4,1%, электроэнергия – на 3,9%, отопление – на 3,8%, газоснабжение – на 2,8%.