Цены на российскую пшеницу обновили максимум

Стоимость российской пшеницы выросла на 15 долл. – до 231,5 долл. за тонну. Таким образом цены на неё обновили свой максимум с конца 2014 года, пишет газета «Коммерсант».

Согласно мнению экономистов, рост экспортных цен на российскую пшеницу в первую очередь связан с укреплением мировых рынков.

По данным Минсельхоза, за июль 2018 года из нашей страны было отгружено 3,8 млн тонн пшеницы, что в 2,4 раза превысило аналогичный показатель 2017 года.

При этом экспорт всего зерна за этот месяц достиг 4,73 млн тонн, увеличившись в 1,8 раза.