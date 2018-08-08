Как выбрать слинг - мнение эксперта

Новорожденный ребенок требует к себе много внимания. Особенно это касается переноски и транспортировки. Для этой цели применяется такое устройство, как слинг. Это матерчатый аксессуар, предназначенный для переноски малыша в области груди, обеспечивающий максимальное удобство и естественное положение, а матери – свободные руки и возможность выполнять рутинные дела, не отвлекаясь на малыша.
Лучшие производители слинг
Ввиду популярности, слинги изготавливают во многих странах мира. В нашей стране в продаже представлены как отечественные, так и зарубежные модели, схожие в конструктивном плане, однако различающиеся ключевыми особенностями. Лучшими считаются слинги, выпускаемые под следующими брендами:
- Hoppediz;
- BabyHawk;
- Ellevill;
- Vmeste;
- Didymos;
Остановив свой выбор на продукции конкретного производителя, необходимо сравнить технические характеристики, рейтинги лучших моделей и отзывы покупателей.Один из самых авторитетных рейтингов можно посмотреть на проекте https://expertology.ru/.
Принцип работы и конструктивное исполнение
Слинг представляет собой специальное тканевое приспособление, предназначенное для переноски ребенка, оставляя при этом руки свободными. Будучи в рабочем положении, слинг создает специальный кармашек, в который помещается малыш и который обеспечивает естественное положение ребенка в пространстве. Подобная конструкция имеет множество плюсов:
- Возможность заниматься делами, находясь при этом рядом с ребенком;
- Свободные руки, выполнение рутинных операций с максимальным комфортом;
- Разгрузка спины и поясницы, поддержание правильной осанки;
- Теплоизолирующие и согревающие свойства;
Какими бывают слинги?
Шарф
Простейший слинг, имеющий ширину порядка 75 сантиметров и длину от 3 до 5 метров. Обматывается особым образом и дает возможность носить малыша в районе груди, за плечами либо в области бедер.
Плюсы
- Недорогой
- Удобный
- Простой и неприхотливый в эксплуатации;
- Функциональный;
Минусы
- Требует особых навыков в завязывании;
Слинг с кольцами
Устройство более простой конструкции, имеющее меньшие габариты и оборудованное специальным кольцом для фиксации. Ширина порядка 65-70 сантиметров, длина не превышает 3 метров. Фиксируется на одном плече.
Плюсы
- Простота и удобство завязывания;
- Малыша легко усадить и вынуть;
- Дешевизна;
Минусы
- Неравномерная нагрузка;
- При длительном использовании плечи приходится менять;
Май-слинг
Функциональное и наиболее простое в эксплуатации устройство. В его основе лежит квадратный матерчатый элемент, к углам которого пришиты четыре лямки. Будучи зафиксированными за спиной, они формируют удобный карман для малыша.
Плюсы
- Переносить малыша можно и на спине, и на животе;
- Естественное положение на теле, нагрузка распределяется равномерно;
- Нивелирует вес малыша;
Минусы
- Могут возникать трудности при кормлении;
- Не рекомендуется для длительных прогулок на свежем воздухе;
- Наиболее дорогостоящий из всех трех видов;
На что обращать внимание при выборе слинга?
Материал ткани
- Предпочтение лучше всего отдавать тканям натурального происхождения – дышащим, легким и не пропускающим солнечные лучи.
- Ткань должна отличаться эластичностью и не доставлять дискомфорта ни малышу, ни маме, переносящей его;
Ширина слинга
- Шарфы отличаются существенной шириной, от 60 до 80 сантиметров;
- Лучшие слинги с кольцами имеют ширину 50-70 сантиметров;
- Май-слинги уже – ширина шлеек не превышает 45-50 сантиметров;
Длина слинга
- Зависит напрямую от того, какого размера одежду носит мама
- При размере одежды до 46 выбор лучше отдавать в пользу трехметрового слинга;
- Размер одежды в 48 предполагает использование четырехметрового слинга;
- Если же носимая одежда имеет размер в 50 и больше, лучше предпочесть пятиметровую модель;
Лямки
Правильная конструкция лямок обеспечивает удобную фиксацию и не доставляет дискомфорта при длительной эксплуатации. Ткань, из которой выполнены лямки, используется мягкая и пластичная, удобно прилегающая к телу малыша.