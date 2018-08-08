Как выбрать слинг - мнение эксперта

Новорожденный ребенок требует к себе много внимания. Особенно это касается переноски и транспортировки. Для этой цели применяется такое устройство, как слинг. Это матерчатый аксессуар, предназначенный для переноски малыша в области груди, обеспечивающий максимальное удобство и естественное положение, а матери – свободные руки и возможность выполнять рутинные дела, не отвлекаясь на малыша.

Лучшие производители слинг

Ввиду популярности, слинги изготавливают во многих странах мира. В нашей стране в продаже представлены как отечественные, так и зарубежные модели, схожие в конструктивном плане, однако различающиеся ключевыми особенностями. Лучшими считаются слинги, выпускаемые под следующими брендами:

Hoppediz; BabyHawk; Ellevill; Vmeste; Didymos;

Остановив свой выбор на продукции конкретного производителя, необходимо сравнить технические характеристики, рейтинги лучших моделей и отзывы покупателей.Один из самых авторитетных рейтингов можно посмотреть на проекте https://expertology.ru/.

Принцип работы и конструктивное исполнение

Слинг представляет собой специальное тканевое приспособление, предназначенное для переноски ребенка, оставляя при этом руки свободными. Будучи в рабочем положении, слинг создает специальный кармашек, в который помещается малыш и который обеспечивает естественное положение ребенка в пространстве. Подобная конструкция имеет множество плюсов:

Возможность заниматься делами, находясь при этом рядом с ребенком; Свободные руки, выполнение рутинных операций с максимальным комфортом; Разгрузка спины и поясницы, поддержание правильной осанки; Теплоизолирующие и согревающие свойства;

Какими бывают слинги?

Шарф

Простейший слинг, имеющий ширину порядка 75 сантиметров и длину от 3 до 5 метров. Обматывается особым образом и дает возможность носить малыша в районе груди, за плечами либо в области бедер.

Плюсы

Недорогой

Удобный

Простой и неприхотливый в эксплуатации;

Функциональный;

Минусы

Требует особых навыков в завязывании;

Слинг с кольцами

Устройство более простой конструкции, имеющее меньшие габариты и оборудованное специальным кольцом для фиксации. Ширина порядка 65-70 сантиметров, длина не превышает 3 метров. Фиксируется на одном плече.

Плюсы

Простота и удобство завязывания;

Малыша легко усадить и вынуть;

Дешевизна;

Минусы

Неравномерная нагрузка;

При длительном использовании плечи приходится менять;

Май-слинг

Функциональное и наиболее простое в эксплуатации устройство. В его основе лежит квадратный матерчатый элемент, к углам которого пришиты четыре лямки. Будучи зафиксированными за спиной, они формируют удобный карман для малыша.

Плюсы

Переносить малыша можно и на спине, и на животе;

Естественное положение на теле, нагрузка распределяется равномерно;

Нивелирует вес малыша;

Минусы

Могут возникать трудности при кормлении;

Не рекомендуется для длительных прогулок на свежем воздухе;

Наиболее дорогостоящий из всех трех видов;

На что обращать внимание при выборе слинга?

Материал ткани

Предпочтение лучше всего отдавать тканям натурального происхождения – дышащим, легким и не пропускающим солнечные лучи.

Ткань должна отличаться эластичностью и не доставлять дискомфорта ни малышу, ни маме, переносящей его;

Ширина слинга

Шарфы отличаются существенной шириной, от 60 до 80 сантиметров;

Лучшие слинги с кольцами имеют ширину 50-70 сантиметров;

Май-слинги уже – ширина шлеек не превышает 45-50 сантиметров;

Длина слинга

Зависит напрямую от того, какого размера одежду носит мама

При размере одежды до 46 выбор лучше отдавать в пользу трехметрового слинга;

Размер одежды в 48 предполагает использование четырехметрового слинга;

Если же носимая одежда имеет размер в 50 и больше, лучше предпочесть пятиметровую модель;

Лямки

Правильная конструкция лямок обеспечивает удобную фиксацию и не доставляет дискомфорта при длительной эксплуатации. Ткань, из которой выполнены лямки, используется мягкая и пластичная, удобно прилегающая к телу малыша.