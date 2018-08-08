Предприниматель, инженер и инвестор Илон Маск заявил о намерении выкупить все акции Tesla по 420 долларов, после чего вывести ее с биржи. Как изобрететель написал в своем Twitter, «будучи акционерной компанией, мы испытываем последствия значительных колебаний курса бумаг, что влияет на всех, кто работает в Tesla и является акционером». Заявление Илона Маска привело к тому, что Nasdaq приостановила торговлю акциями Tesla.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время Маску принадлежит 20% компании, так что для подобного шага потребуется одобрение большинства акционеров. Впрочем, оно может быть получено: за второй квартал 2018 года убытки Tesla составили 717,5 млн долларов и избавиться от акций скорее всего предостаточно. Если же Илон Маск добьется своего, то при покупке бумаг по заявленной цене сумма сделки может достичь умопомрачительные 72 млрд долларов. Это сравнимо с ценой спасения Греции от финансового кризиса.

По подсчетам старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, перевод Tesla из публичного в частный сектор будет стоить Маску и все 84 млрд долларов. И, уверен эксперт, это заявление не свидетельствует об отчаянии Маска, особенно если учесть недавно вышедшую успешную квартальную отчетность. Скорее всего, CEO действительно рассматривает возможность выкупа акций с рынка. Мотивацией для этого может послужить увеличение его доли как главного акционера.

Маск отметил, что финансирование этой сделки не станет проблемой, план ее проведения обеспечен финансированием. Но, по словам Вадима Меркулова, если это не подтвердится, у Tesla возникнут серьезные юридические проблемы. Комиссия по ценным бумагам начнет разбирательство по поводу введения инвесторов в заблуждение. Это может серьезно сказаться на капитализации компании. В случае если Илон действительно нашел финансирование, ему нечего опасаться. В противном случае капитализация Tesla может упасть на 40–50%. Наиболее вероятно все же, полагает аналитик, что Илон Маск действительно нашел финансирование, потому что голословные заявления на эту тему слишком рискованны для будущего компании.

Пока же, парадоксальным образом, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, Илону Маску удается гипнотизировать инвесторов даже в такой ситуации: после приостановки торгов на Nasdaq и запуска их снова бумаги Tesla растут на 11%. Все поверили в будущее компании, вернее, перевес поверивших покупателей акций компании оказался больше, чем пессимизм продавцов. По словам аналитика, немало инвесторов хотели бы остаться владельцами акций непубличной Tesla, чтобы, во-первых, быть сопричастными ее подчас убыточным, но невероятно амбициозным проектам, а во-вторых, рассчитывая на рост акционерной стоимости в будущем.

Многие надеются, объясняет Алексей Антонов, что убытки будут преодолены, а идеи покорения космоса и построения совершенного электромобиля для массового инвестора являются культовыми. Также многие рассчитывают на кратный рост стоимости компании в будущем, через несколько лет, считают ее аналогом Apple, которая недавно как раз достигла капитализации на уровне 1 трлн долларов. Нужно понимать, что культура технологических стартапов, подобных Tesla, формировалась в развитых странах годами, и теперь эта культура питает веру в подобные компании, привлекает в них капиталы.

Илон Маск стал культовой фигурой, способной бесконечно долго воодушевлять инвесторов, потому что его «стартап», хоть и убыточен, все равно находится далеко впереди бесконечного числа небольших стартапов, которые не вышли даже на стадию создания прототипа. И, уверен Антонов, убытки действительно не слишком волнуют Маска и его команду. Их волнует, что хайп (волна негатива в интернете) вокруг их акций может помешать им в реализации тех технологических прорывов, которые они запланировали, и теперь главным вопросом касательно выкупа является вопрос о том, откуда поступят деньги на него.

Как напоминает аналитик, Илон Маск сообщал, что он уже нашел финансирование для этой сделки, и теперь все гадают, кто это может быть. Возможно, это деньги Саудовской Аравии, которая активно вкладывается в подобные технологические инновации, пытаясь застраховаться от падения цен на нефть и обесценивания нефти в ходе технологических открытий. Если этих денег на самом деле нет, если это только предположение, то глава Tesla может столкнуться с исками от тех, кто стоял в короткой продаже по акциям Tesla и чьи позиции его твит вчера уничтожил.