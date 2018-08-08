СМИ рассказали, о чём Путин и Трамп договорились на встрече в Хельсинки

На прошедшем в июле 2018 года в Хельсинки двустороннем саммите с участием президентов РФ и США, российский лидер Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу договориться о контроле над вооружениями.

В частности, глава РФ предложил хозяину Белого дома ограничить использование ядерного оружия, а также высказал мнение о необходимости запретить размещение какого-либо оружия в космосе. В ответ на данной предложение Трамп пообещал «хорошо подумать над этим», пишет издание Politico.

При этом отмечается, что документ на одной странице, в котором содержатся предложения Путина, называется «Диалог по вопросу контроля вооружений».

Ранее содержание этого документа не раскрывалось в СМИ, поэтому журналисты пришли к выводу, президент России мог передать его Трампу в ходе недавних переговоров.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Она продолжалась более 2-х часов вместо запланированных 1,5 часов, Президент РФ назвал прошедшие переговоры успешными и полезными, а глава Белого дома – «хорошим началом для всех».

Следующая встреча между лидерами двух стран запланирована на начало 2019 года. При этом она может пройти как в США, так и в России.