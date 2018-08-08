Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 08.08.2018

Центризбирком одобрил три вопроса для референдума о повышении пенсионного возраста

«Expert Online» 2018
  • Тренировка по гимнастике цигун для пенсионеров в московском парке "Красная Пресня"
ТАСС Автор: Вячеслав Прокофьев

Тренировка по гимнастике цигун для пенсионеров в московском парке "Красная Пресня"

ЦИК РФ признал вопросы, предложенные тремя инициативными группами для референдума о повышении пенсионного возраста, соответствующими закону.

Решения были приняты на сегодняшнем заседании комиссии, передаёт официальный сайт Центризбиркома.

В частности, ЦИК РФ одобрил вопрос инициативной группы кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Кроме того, соответствует закону вопрос алтайской инициативной группы КПРФ: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?».

Также ЦИК дал одобрение и на такой вариант вопроса: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Его коллективным автором является некая инициативная группа из Московской области.

Теперь эти три группы должны создать подгруппы ещё не менее чем в 42 регионах страны. После чего собрать подписи в поддержку референдума. Та группа, которая первой проведёт собрания подгрупп в необходимом числе регионов, а также соберёт подписи и пройдёт регистрацию, получит возможность провести голосование.

Напомним, ранее в КПРФ предлагали для всероссийского референдума следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Однако в Центризбиркоме признали данную формулировку не соответствующей закону.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Европа в огне
      Из-за охвативших Европу лесных пожаров, вызванных жуткой жарой, взрываются даже мины и бомбы, оставшиеся после Второй мировой войны. В Германии используют пожарные танки, в северной Швеции, куда тоже добрались жара и пожары - бомбу с лазерным прицелом
    2. Решение проблемы «Северного потока – 2» найдено
      Оператором Nord Stream - 2 AG разработан маршрут газопровода «Северный поток – 2» в обход Дании без удорожания проекта, заявили в австрийской нефтегазовой компании OMV
    3. Радикальная идея — стаж вместо возраста
      Борис Титов предлагает россиянам выходить на пенсию после выработки определенного трудового стажа, либо даже «докупать» недостающие годы. Из-за последней идеи трудно избежать взгляда на эти, вполне серьезные и интересные предложения без юмора, поскольку невольно вспоминается мечта многих школьников выйти на пенсию сразу после получения аттестата. Из серьезного обращает на себя особое внимание критика «балльной» системы и подчиненности Пенсионного фонда Минфину