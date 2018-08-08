Центризбирком одобрил три вопроса для референдума о повышении пенсионного возраста

ЦИК РФ признал вопросы, предложенные тремя инициативными группами для референдума о повышении пенсионного возраста, соответствующими закону.

Решения были приняты на сегодняшнем заседании комиссии, передаёт официальный сайт Центризбиркома.

В частности, ЦИК РФ одобрил вопрос инициативной группы кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Кроме того, соответствует закону вопрос алтайской инициативной группы КПРФ: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?».

Также ЦИК дал одобрение и на такой вариант вопроса: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Его коллективным автором является некая инициативная группа из Московской области.

Теперь эти три группы должны создать подгруппы ещё не менее чем в 42 регионах страны. После чего собрать подписи в поддержку референдума. Та группа, которая первой проведёт собрания подгрупп в необходимом числе регионов, а также соберёт подписи и пройдёт регистрацию, получит возможность провести голосование.

Напомним, ранее в КПРФ предлагали для всероссийского референдума следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Однако в Центризбиркоме признали данную формулировку не соответствующей закону.